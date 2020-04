Cetin: “Quatrième but dès que nous recommençons, à Rome je me suis beaucoup amélioré”

Mert Cetin , jeune défenseur turc des Roms, a été le protagoniste d’une interview sur le site officiel du Giallorossi. Ce sont ses déclarations, à partir évidemment de la quarantaine: “Je dois dire que je le vis bien”.

Comment gérez-vous la période d’isolement?

«J’essaie de tirer le meilleur parti de cette situation. J’essaie de prendre soin de moi, surtout avec la nutrition. Dans l’alimentation, j’essaie de soutenir mon système immunitaire. Je m’entraîne aussi dur bien sûr. “

Vous ennuyez-vous? Vous manquez votre Turquie?

«Je ne dirais pas que je m’ennuie. Bien sûr, comme pour tout le monde, c’est une situation qui à certains moments est difficile. La pensée va souvent à ma famille et à mes amis, en espérant qu’ils vont tous bien, même si je ne peux pas faire grand-chose pour eux. “

Êtes-vous seul à cette période ou quelqu’un est-il avec vous?

«Les membres de ma famille sont tous en Turquie. Je vis ici avec un ami. “

Comment obtenez-vous la formation?

«Je suis quotidiennement le programme que le personnel nous envoie. Je fais les exercices en écoutant de la musique, c’est quelque chose qui me donne la bonne énergie. Le club m’a aussi permis d’avoir un vélo d’appartement et un tapis roulant, donc j’ai tout ce dont j’ai besoin. “

Vous sentez-vous avec l’équipe?

“Bien sûr, nous passons régulièrement des appels et nous avons également des conversations séparées.”

Il contactera souvent Cengiz Under, son compatriote …

«Oui, nous parlons aussi souvent que possible. Nous sommes dans la même situation et il est bon de se soutenir mutuellement. Nous nous aidons également à donner plus en formation “.

Comment le vit-il?

“Je pense bien. Il aime jouer à des jeux vidéo avec des amis, en particulier PUBG. “

Et comment passez-vous du temps? Regardez-vous beaucoup de télévision?

« Non TV pas tellement, plus quelques vidéos en ligne. Et je joue à Playstation avec mon colocataire. “

Avez-vous découvert de nouveaux hobbies?

“Devant me concentrer sur la nutrition, je passe plus de temps que d’habitude dans la cuisine. Je m’amuse à cuisiner. Ensuite, je lis des livres et le reste du temps, je communique avec des amis. “

Bien sûr, c’est un moment étrange pour découvrir Rome, surtout pour ceux qui viennent d’arriver. Pensez-vous que vous vous êtes bien installé?

«Je n’ai eu aucun problème d’adaptation. J’aime la culture italienne, j’aime l’endroit où je vis et j’aime la façon dont les gens se font ici. Sur le terrain, le soutien des fans m’a vraiment aidé à m’installer. “

Oui, le terrain. Comment se retrouvait-il?

«Je sentais que je m’améliorais de jour en jour. J’espère que de ce point de vue, l’avenir sera comme ça aussi ».

Comment c’était de faire ses débuts à Rome?

«Le premier match a été vraiment excitant, il s’est également bien déroulé et j’ai été doublement satisfait. La réaction des fans, ainsi que celle de ceux qui me suivent de Turquie, m’a rendu fier en me permettant de gagner de plus en plus de confiance “.

Qu’apprends-tu du coach?

“Je sens que j’ai amélioré mon style de jeu, ma vision et mes choix.”

Cette longue pause est-elle aussi une occasion de réflexion?

“Oui, c’est naturel. Cette halte d’une part nous a donné du repos, d’autre part elle m’a donné l’occasion de réfléchir sur moi-même et sur les aspects à améliorer. Les joueurs doivent toujours viser à s’améliorer et c’est ce que je continuerai de faire. “

Quels sont vos objectifs lorsque le football peut recommencer?

«La quatrième place: nous voulons nous qualifier pour la Ligue des champions. Évidemment, la sécurité de chacun est l’aspect principal. Mais quand nous partirons, nous viserons la Ligue des champions. “

