“Cette équipe est claire sur ce qu’elle joue” »Football Press

Jeudi 16 janvier 2020

Le nouvel entraîneur du Racing d’Avellaneda, Sebastián Beccacece, a exprimé ses impressions après ses débuts aux commandes de l’Académie, avec une victoire aux tirs au but contre l’Atlético Paranaense. Malgré sa satisfaction, ‘Becca’ a déclaré qu’ils devraient s’améliorer afin de reprendre la Super League.

Sebastián Beccacece a fait ses débuts au Racing de Avellaneda. Lors d’un match amical, l’ancien entraîneur de l’Université du Chili a battu l’Atlético Paranaense aux tirs au but, après avoir fait match nul 2-2 en temps réglementaire. Le jeune entraîneur a accepté, mais a également souligné la nécessité de s’améliorer face aux derniers matchs de la Super League argentine, où l’académie a la possibilité de soulever le trophée du championnat.

«Nous sommes satisfaits des joueurs qui le sont et ravis de faire face à tout ce qui vient avec beaucoup d’enthousiasme et d’optimisme. Je vois une équipe qui sait clairement ce qu’elle joue. Il y a toujours des choses à corriger, on ne fait que commencer », a expliqué l’ancien assistant de Jorge Sampaoli après la victoire contre l’équipe brésilienne.

Interrogé sur les aspects tactiques à améliorer, Beccacece a exprimé clairement qu’il recherchera la même chose qu’il a démontrée au commandement de la Défense et de la Justice, photo avec laquelle il a combattu le championnat en 2017. «L’équipe peut être plus courte, elle peut être plus agressive, plus intense, mais j’insiste beaucoup sur la volonté, l’intention de jouer et à tout moment aller chercher le résultat et la vérité que pour un début c’est très positif », a condamné le DT.

L’Acadé jouera le 26 janvier contre l’Atlético Tucumán, l’une des sept dates restantes de la Super League argentine. L’équipe de Beccacece est en huitième position avec 26 unités, à seulement quatre points d’Argentinos Juniors, actuellement leader de la table.