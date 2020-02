Cette Juve est un bluff colossal: battu par un adversaire ridicule, il perdra également le Scudetto | Primapagina

En s’inclinant face à Lyon (1-0), lors de la huitième de finale la plus facile de toute la compétition, la Juve pose des bases solides pour ériger le rien auquel elle semble inévitablement destinée. Jouant ainsi, ou pire encore, il rattrapera certainement l’Inter dimanche soir, il dépassera la Lazio et saluera le Scudetto bien à l’avance. À ce moment-là, elle aura le match retour de la Coupe d’Italie contre Milan (si elle peut s’engager, elle peut le lancer aussi) et le 17 mars, elle aura à nouveau la dernière chance avec Lyon. L’adversaire est ridicule – en outre dirigé par un entraîneur comme Rudi Garcia qui dans sa carrière n’a jamais rien gagné, mais a tellement trompé et seulement – et pourtant cette compagnie de simulateurs, comédiens et perditempo, au stade de Turin, peut-être encore fermé pour coronavirus, viendra faire les barricades et chercher la protection d’un arbitre complice comme l’était l’espagnol sans vergogne Gil Manzano, qui a refusé un penalty et demi à la Juve (sur Ronaldo et surtout sur Dybala) et a permis aux Français de battre sans être prévenu.

La Juve, cependant, n’a pas perdu pour cette. Il a perdu parce que c’est une équipe composée de petits joueurs, exalté que par un cadre complaisant et complice, avec un entraîneur (Maurizio Sarri) toujours (ou peut-être entièrement) insuffisant aux besoins du football européen. Malgré tout, je suis (et je reste) un Sarrien convaincu, mais ne pas admettre que cette Juve est la pire expression de son entraîneur serait malhonnête. Qui a décidé d’envoyer sur le terrain un footballeur complètement coincé comme Cuadrado (il a également joué à Ferrare où il aurait dû se reposer) et de préférer le rabiot indécent à Matuidi?

Si ce n’était que pour cela, la Juve aurait peut-être encore pu sauver le grondement. Mais si on ajoute la non-performance du Bentancur surfait (Paratici fait la plaisanterie que Barcelone voudrait de lui), celle de Pjanic, mémorable pour une merveilleuse passe décisive à Ekambi, avec la collaboration du surmoi Bonucci et celle d’Alex Sandro, on arrive à la conclusion que cette Juve est un bluff colossal, capable – comme j’écris souvent – de perdre par n’importe qui, même par la septième équipe de la ligue française.

Sarri a peu à marmonner dans sa langue toscane éclatée: s’il n’a perdu qu’une seule fois après vingt-deux matchs consécutifs en Europe (entre Naples, Chelsea et la Juventus), il a réussi à le faire contre un adversaire qui n’avait jamais battu la Juve. En effet, dans l’histoire, les Bianconeri avaient toujours marqué un but contre Lyon. Lyon a joué trente minutes sur quatre-vingt-dix, mais c’était suffisant car d’abord, en corner, il a frappé une barre transversale avec Ekambi (20e) puis avec Tousart (31e, passe décisive d’Aouar qui semblait être un phénomène) trouvé le but 1-0. A la deuxième occasion, la Juve avait dix ans car De Ligt, lors d’une précédente offensive, avait été piétiné à la tête par des imprudents Alex Sandro, un arrière complet comparable à une catastrophe. Cependant, ce n’était pas la raison du désavantage. Elle est en fait imputable à Bentancur qui, tant dans le cas de la barre transversale que sur le but, était anticipé par le concurrent direct. Un joueur aussi endormi peut-il être l’une des forces de l’équipe?

Selon Sarri, oui, étant donné que lorsqu’il a retiré Pjanic pour insérer Ramsey (62 ’), il lui a confié – selon la coutume – le rôle de réalisateur. Le froid uruguayen est allé un peu mieux, mais il a toujours peu fait. Combien peu Dybala, dangereux seulement depuis les vingt dernières minutes de l’extérieur de la droite, avec Higuain (pour Cuadrado) au centre et Ronaldo à gauche. Dybala aurait également marqué un but (mais il était hors-jeu), Higuain (servi par son compatriote) a fait une erreur en fredonnant sur le ballon.

Étant donné que presque tout manquait (l’attitude d’humilité, le sacrifice, la vitesse dans le tour de balle, les stands, les lancers, le filtrage passe), Ronaldo a également été vu en flash. Il n’a pas deviné une peine de deux ans, il s’enveloppe sur le ballon, disparaît (hier c’était comme ça) quand le jeu monte en tonalité. Il est vrai que plusieurs fois cela résout des problèmes, mais d’autres fois c’est n’importe lequel. Il ne suffit pas de mettre une bonne croix au milieu ou d’être têtu dans les tirs depuis une position centrale. Le champion est différent et décide des matchs durs et sales. Le 1-0 est un mauvais résultat à remonter, surtout contre une équipe qui attend et recommence. Mais pour la Juventus, tout est mauvais car un but contre quiconque le prend toujours. À ce stade, il faudrait une entreprise 3-1 ou demi. Comme l’année dernière avec l’Atletico de Madrid. Là, l’épopée est entrée en scène, ici tout au plus nous sommes au premier plan.

LA TABLE

Lyon 1-0 Juventus

marqueur: p.t. 31 ‘Tousart (L).

aider: p.t. 31 ‘Aouar (L).

Lyon (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Fernando Marçal; Dubois (33 ‘s. Tete), Tousart, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet (36’ s. Andersen); Toko Ekambi (20 ‘s.t. Terrier), Dembélé. Disponibles Tatarusanu, Traoré, Mendes, Caqueret. Tous, Garcia.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (25 ‘s. Higuain), Bentancur, Pjanic (16’ s. Ramsey), Rabiot (33 ‘s. Bernardeschi); Dybala, Ronaldo. Disponibles Buffon, De Sciglio, Matuidi, Rugani. Tous, Sarri.

arbitre: Gil Manzano (Espagne)

ammonites: p.t. 27 ‘Marcelo (G); S.T. 16 ‘Cornet (L).