“Ceux qui font beaucoup d’argent créent un fonds commun pour aider les catégories en difficulté”

ARGENTINE. Outre-mer le message de Diego Armando Maradona, qui se range du côté des plus faibles duUrgence coronavirus. L’entraîneur actuel de Gimnasia a d’abord décidé de réduire son salaire, puis s’est proposé comme intermédiaire avec les clubs pour résoudre la crise.

LE MESSAGE DU DIEZ

«Les footballeurs sont fondamentaux dans le monde du football, sans eux le carrousel serait vide et personne ne suivrait le football. Aujourd’hui, il y a beaucoup de gars qui, bien que blessés, ont continué à mettre leur visage et à faire des sacrifices pour leurs clubs, je pense que le moment est venu de les soutenir. – le Pibe de Oro rapporté à Infobae – Salaire? Toutes les situations ne sont pas identiques, prenons l’exemple de l’Allemagne, tous les joueurs et entraîneurs qui ont eu la chance de gagner beaucoup dans leur carrière ont mis en place des fonds communs de placement pour aider les garçons des ligues inférieures “.