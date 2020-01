Chamberlain révèle le nom de sa victime préférée

Les Reds ont des joueurs de qualité dans chacune de leurs positions, ce qui leur permet d’être en première place.

Oxlade-Chamberlain a déclaré au magazine numérique de Liverpool sa source d’inspiration pour se montrer contre l’arc rival tous les week-ends. Le médium a une légende comme idole.

«La technique que j’ai essayée ne sort pas tout le temps, mais pour moi, les buts que j’ai marqués contre Man City et Arsenal sont mes favoris. J’avais l’habitude de voir Stevie Gerrard et d’imaginer le sentiment qu’il me donnerait. Des objectifs comme ceux-là me font froid », a-t-il déclaré.

Man City au prochain tour de la @ChampionsLeague 💪🏽 #YNWA #ucldraw pic.twitter.com/nHYhZMzbon

– Alex Ox-Chamberlain (@Alex_OxChambo) 16 mars 2018

Cependant, le footballeur de 26 ans a souligné les notes qu’il prend sur Citizens and Gunners, quelle que soit la compétition dans laquelle il participe.

«Il n’y a pas de meilleure sensation que l’intensité que de les dépasser, c’est pour cela que je vis. Quand je regarde en arrière et que je regarde les objectifs de Man City et d’Arsenal, cela me donne la chair de poule. Ce sont ceux que j’aime le plus marquer », a-t-il déclaré.