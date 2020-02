Chambre VAR centralisée la saison prochaine mais pas seulement. Voici les nouvelles propositions de l’AIA

ROME. Hier, avec une note officielle, leAIA a annoncé une nouveauté importante en ligne avec les dernières nouvelles qui ont révolutionné le football, on parle clairement de Goal Line Technology et du VAR.

DANS LE TEMPS, COMBINER LES COMMISSIONS

À partir de la prochaine saison, une sera installée à Coverciano Chambre VAR centralisée, qui fait référence au modèle allemand et à celui utilisé lors de la Coupe du monde en Russie en 2018.

Ces dernières années, le monde du football a été affecté par de profondes innovations: l’introduction de la technologie Goal line, l’utilisation du VAR en Serie A et bientôt en Serie B, les changements répétés des règles du jeu. – lit le communiqué de presse – L’AIA a toujours répondu rapidement à ces nouveaux besoins, avec une mise à jour technique continue et la création de nouveaux chiffres d’arbitrage, des ajouts de zone aux assistants vidéo et, maintenant, à un organisme d’arbitres spécialisés en VAR. Par ailleurs, dans le cadre de la volonté réformatrice avec laquelle la Présidence fédérale a ouvert la table pour la réforme des championnats, l’AIA souhaite participer, avec ses propres compétences, à ce projet innovant en engageant un processus de réforme des instances techniques nationales , qui part de la fusion des principales commissions d’arbitrage actuelles, née de la création des nouvelles ligues de Serie A et de Serie B, et s’étend aux modèles d’organisation des nouvelles commissions nationales d’arbitrage, destinées dans un proche avenir à opérer dans trois domaines : ligues professionnelles, ligues nationales amateurs et 5 / beach soccer.

CHAMBRE VAR CENTRALISÉE

Un projet, donc, destiné à encourager l’unicité de la direction technique pour les arbitres, les arbitres assistants, les officiels de match IV et les spécialistes VAR et, par conséquent, un plus grand échange et l’uniformité dans les évaluations et qui conduira à une meilleure valeur et croissance de la formation des arbitres, dont les effets seront appréciés non seulement par tous les acteurs du football, mais aussi par l’ensemble de l’organisation d’arbitrage. Un autre projet important qui débutera avec la prochaine saison sportive, une fois la construction terminée, sera la salle VAR centralisée au Centre technique fédéral de Coverciano. Ce lieu deviendra également le lieu où expliquer les décisions d’arbitrage du point de vue de l’application technique, chaque fois que cela sera nécessaire, avec leur divulgation publique.