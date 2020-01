Champion de la Juventus en hiver, mais il doit dire merci à la Roma: les deux buts sont donnés | Primapagina

La Juve est championne d’hiver après une soirée baignée par les pleurs de Zaniolo, l’enfant prodige de Roma qui s’effondre sur l’herbe après un galop passionnant. Crusader breaking, une mauvaise tuile pour lui, pour Roma et aussi pour Mancini, qui était également dans les tribunes pour lui. Pas un jeu sympa mais tendu car cela arrive presque toujours lorsque les deux plus chers ennemis sont devant.

Fonseca avait pensé apporter un changement aux stratégies habituelles selon l’adversaire. Mais les séances d’entraînement l’ont conduit à une réflexion après coup: pas de défense à trois, a confirmé Florenzi dans le rôle de bas outsider, renouvelant la confiance en Perotti. Curieusement, Sarri choisit lui aussi la voie de la stabilité: pour la première fois depuis le début de la saison, ils jouent le même, c’est-à-dire l’équipe qui a brouillé Cagliari. Lorsque l’on essaie de déchiffrer le football, une réalité élémentaire n’est pas prise en compte. Les décisions sont souvent et volontairement les erreurs individuelles qui finissent par annuler les bonnes intentions construites aux tables. Au cours des dix premières minutes, la Roma, qui semblait également bien placée sur le terrain, a commis deux erreurs fatales que la Juve a su exploiter. Le premier épisode concerne Kolarov, qui s’est endormi laissant la liberté d’action à Demiral, ponctuel en intervenant sur une punition allégée de Dybala. La deuxième erreur a été commise par Veretout, un de ceux qui ne devraient jamais perdre des boules sanglantes, comme on dit, sans en payer les conséquences. Dybala, une fois de plus réactif, a volé le ballon et a ensuite été écarté par le Français, qui n’a rien trouvé de mieux pour y remédier. Ronaldo n’a pas raté le penalty sifflé sans protestations, également parce que le carton jaune attribué à Veretou aurait pu être d’une autre couleur.

La Juve s’est retrouvée dans la voiture et a bien sûr réussi le double avantage avec sérénité, même s’il a perdu Demiral d’une blessure alarmante, jamais autant que ce qu’il a retiré de la scène Zaniolo, qui est sorti en larmes après un galop qui avait exalté les fans. Pellegrini a eu la seule occasion de rouvrir les jeux mais sa conclusion est sur le visage de De Ligt.

Après une participation dans Dzeko, dans l’ensemble opaque, il a fallu au Var pour redonner de l’émotion à un jeu avec le scénario déjà écrit. Une main condamnée par Alex Sandro, échappé de la plupart, a donné à Perotti, spécialiste du domaine, la pénalité de 1-2. L’Olimpico s’est rallumé comme par magie, provoquant le remaniement des cartes par Sarri. Dybala a mis une main devant sa bouche au moment du remplacement pour envoyer un message réservé au banc de la Juventus. Higuain, qui est entré à sa place, a marqué le but 3-1 mais un hors-jeu millimétrique l’a empêché de célébrer. Fonseca a trouvé Cristante, à deux mois de là, et a finalement joué la carte Kalinic. Mais la Juve n’a pas tort deux fois.

LA TABLE

Roma-Juventus 1-2 (première mi-temps 0-2)

marqueurs: 3 ′ Demiral, 10 ′ Ronaldo (rig), 22 ’Perotti (rig.)

aider: 3 ’Dybala

ammonites: 9 ′ Veretout, 12 ′ Pjanic, 15 ′ Kolarov, 32 ′ de Ligt, 46 ′ Cuadrado

Rome (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout (21’st Cristante); Zaniolo (36′pt Under), Pellegrini, Perotti (36’st Kalinic); Dzeko.

Tous.: Fonseca.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral (19 pi de Ligt), Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (24e Danilo); Ronaldo, Dybala (24e Higuain).

Tous.: Sarri.

arbitre: Guide