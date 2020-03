Premier League



Champion de Liverpool ou tournoi annulé? Mesures à prendre par le Premier ministre





Christian Felipe Amezquita Ortiz





14 mars 2020 à 12 h 04

Selon le journal The Telegraph, des mesures sont envisagées avant la suspension du tournoi.

À la suite de la décision prise ce vendredi de suspendre la Premier League pour les cas de coronavirus, le journal The Telegraph a révélé que le champion est en cours de définition, ainsi que les diminutions et promotions pour la prochaine saison en cas de fin de la compétition .

Les médias disent qu’apparemment plusieurs clubs s’entendent pour que Liverpool reçoive le titre, sachant qu’il faut 25 points au second (22 en cas de victoire de la ville contre Arsenal) en l’absence de 27 points en jeu.

En tenant compte de la sanction de la Ville pour le Fair Play Financiero, ceux classés en Ligue des champions 2020-21 seraient: Liverpool, Leicester, Chelsea et Manchester United. De leur côté, Wolverhampton et Sheffield auraient leur place assurée en Europa League.

Le thème des descentes est peut-être le plus frappant. L’idée avancée par l’organisation est qu’aucune équipe ne perd la catégorie puisque les distances entre West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa et Norwich City sont très courtes, à six points l’une de l’autre.

Pour aggraver les choses, les deux premiers du championnat se qualifieraient pour le premier ministre. Ainsi les choses, le Leeds United de Marcelo Bielsa et West Brom arriveraient à un tournoi avec 22 équipes.