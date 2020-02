Champion de River, mais avec deux matchs sans public »

Mardi 04 février 2020

Le TAS a rendu la décision sur la plainte déposée par Boca Juniors après la finale de la Copa Libertadores 2018 et qui visait à inverser le résultat en faveur des “ xeneizes ”. Le tribunal a maintenu le résultat sportif et sanctionné de deux matchs sans public pour la Copa Libertadores River Plate.

La finale de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate et Boca Juniors -qui River a gagné- continue de porter ses fruits et aujourd’hui la détermination de la TAS était connue des revendications des “ xeneizes ”, suite aux agressions subies à leur arrivée à la Monumental de Núñez, le transfert du parti à Santiago Bernabéu (Espagne) et les dégâts sportifs que cela a signifiés pour Buenos Aires.

La décision, présentée par l’ancien président de Boca Daniel Angelici, maintient le résultat sportif en faveur des «millionnaires» (3-1 au match retour), mais a sanctionné River avec 2 matchs sans public en raison de la Copa Libertadores en raison de la actes de violence vécus à cette époque.

En outre, la décision a établi que les frais du procès devaient être assumés à parts égales par Boca Juniors, River Plate et Conmebol.

