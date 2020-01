Champion d’hiver de la Juve avec le frisson, les corsaires noirs et blancs contre une belle Rome

ROME. L’égale de l’Inter contre l’Atalanta, avec beaucoup de controverse liée au penalty non accordé pour une faute nette de Lautaro sur Toloi, ce soir livre à Juventus une occasion tentante de célébrer le titre aléatoire de champion d’hiver. La Roma de Fonseca est l’adversaire du tour qui, après une phase positive, a trébuché au dernier tour lors d’une mauvaise défaite interne contre Turin.

LES CHOIX DES MISTERS

Onze confirmés pour les Giallorossi, derrière Dzeko le trio Perotti, Zaniolo et Pellegrini. Dans le duo médian Diawara-Veretout, quatuor défensif de droite à gauche avec Florenzi, Mancini, Smalling et Kolarov. Même Sarri confirme les derniers choix, derrière le Dybaldo il y a Ramsey tandis que Higuain part du banc. Dans l’espace médian de Rabiot avec Emre Can qui part du banc malgré le fait qu’au cours des derniers jours il soit rentré dans le monde de la Juve. Banc pour De Ligt, a confirmé Demiral à côté de Bonucci.

SPECTACLE DYBALA, UN-DEUX JUVE

Début de fusée des bianconeri, à 3 ‘déjà devant grâce à une déviation du tibia de Demiral sur un coup franc de la gauche de Dybala. Essayez de faire réagir la Rome avec Pellegrini, en tirant surdimensionné. Tiré par Perotti puis à 9 ‘de nouveau le joueur numéro dix de la Juventus. Sommeil colétal de Veretout, Dybala reprend le ballon et se fait atterrir dans la zone par les Français, à partir de onze mètres transforme Ronaldo déplaçant Pau Lopez. Coup double mortel des hommes de Sarri, mais les Giallorossi restent dans le match avec beaucoup de caractère et de détermination. En quelques minutes, deux KO, d’abord Demiral puis Zaniolo forcés de lever le drapeau blanc, le meneur de jeu de Fonseca sort en larmes. A 20 ‘sur le centre de Florenzi, un court refus de Szczesny devient une passe décisive de Pellegrini, un tir sûr rejeté par Rabiot. Il pousse les Roms à la recherche du but qui rouvrirait le concours. Essayez de sortir avec l’équipe de Sarri, mais il ne semble pas que les Bianconeri veuillent encore couler le coup. En pleine récupération touche le trio Juventus, passe décisive de Rabiot et diagonale de Ronaldo sur laquelle Lopez est réactif. Un premier semestre décent termine deux à zéro, les bianconeri sont cyniques, les Giallorossi ne sont pas très incisifs.

ROME LE RÉOUVRE, CR7 INSIDIOUS

Forçant l’offensive de la Roma dès les premières minutes de la seconde mi-temps, les hommes de Fonseca veulent rouvrir le match et compter sur la verve de Under et Pellegrini. A 65 ‘Dzeko est proche de marquer, sur le centre de Florenzi, le jeu bosniaque mais le ballon casse sur le poteau. L’action continue et Dzeko trouve toujours un détour gagnant, mais Alex Sandro sur la ligne le jette, puis Szczesny refuse le but à Under. Deux tours de main et le sceau bien mérité de Rome arrive. Alex Sandro touché par le VAR, à onze mètres Perotti déplace le gardien de but. Deux changements pour Sarri, à l’intérieur de Higuain et Danilo pour Dybala et Ramsey. La réaction de la Juventus est confiée à Ronaldo, le Portugais à 77 ‘touche le trois à un avec une tête d’un coup sur le côté. 120 “et Higuain marque, mais l’arbitre annule pour hors-jeu. Les hôtes ont répondu avec une tête de Kolarov sur la passe décisive de Pellegrini, para Szczesny. Finale incandescente à l’Olimpico, à 91 ‘même occasion pour les Giallorossi: contraste entre Dzeko et De Ligt, le ballon atteint Pellegrini qui envoie depuis une excellente position. Peu de temps après, c’était au tour de Diawara, les Bianconeri finissaient par la douleur, les hommes de Fonseca en voulaient autant. Après cinq minutes du coup de sifflet final, la Juventus a obtenu son diplôme de champion d’hiver mais la Roma s’est mordu les mains pour une reprise jouée à des niveaux élevés mais cela n’a pas suffi pour remédier au début du cauchemar.