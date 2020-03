‘Championnat annulé, Scudetto à Juve?’: Que dit (pas) le règlement | Serie A

Cher Procureur,

Je suis un fan de la Lazio (est-ce une faute?) Qui espère mériter le championnat à juste titre comme nous le faisons jusqu’à présent. Pourtant, en lisant sur Internet ici et là, j’apprends avec consternation que la Juventus pourrait remporter le championnat si celui-ci était interrompu tôt. Est-ce vrai? Angelo

Cher Angelo,

le championnat de Serie A s’est tenu régulièrement jusqu’au 24e jour avec la Juventus en tête du classement; et ici beaucoup commencent à murmurer que le scudetto pourrait être attribué aux bianconeri si le championnat définitivement annulé en raison de l’urgence du coronavirus. Si tel était le cas, sa Lazio terminerait le championnat à la deuxième place du classement avec l’Inter au troisième, tandis qu’à l’arrière Brescia, Spal et Gênes seraient destinés à la relégation directe.

Ce serait un scénario farfelu – et surtout non réglementé – compte tenu du fait qu’après la 24e journée, d’autres matches ont été joués (la Lazio, par exemple, en a remporté deux d’affilée!) La situation qui s’est présentée ne trouve de solution normative ni dans le règlement de la FIGC ni dans celui du CONI et, par conséquent, dans une telle situation, il serait nécessaire de s’appuyer sur des solutions et des mesures exceptionnelles avec des commissions ad hoc qui devraient également essayer d’équilibrer les intérêts des équipes italiennes engagées non seulement dans le championnat mais aussi dans les compétitions internationales.

Pour le moment, cependant, je crois que tout est fait pour préserver la régularité de ce championnat en attendant, avec l’adoption d’une mesure exceptionnelle (jamais vue jusqu’à présent) consistant à faire jouer tous les matchs à huis clos jusqu’au 3 avril; ce que l’avenir nous réserve, nous ne pouvons pas le savoir, mais il y aura certainement d’autres mesures (si tout va bien pas nécessaire!) visant à attribuer le championnat à ceux qui l’ont vraiment gagné sur le terrain.

Mais maintenant je passe le ballon aux utilisateurs de calciomercato.com: pensez-vous que ce championnat aurait raison de l’attribuer à la Juventus si vous ne pouviez pas le terminer régulièrement?

