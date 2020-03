Horloge indiquant l’heure de début du championnat de football Euro 2020 dans le centre de Saint-Pétersbourg. Le championnat a été reporté d’un an en raison de l’épidémie de coronavirus. Saint-Pétersbourg, Russie, 16 mars 2020 (photo de Valya Egorshin / NurPhoto via .)

Le Championnat d’Europe a été reporté à 2021. Au départ, l’idée semblait farfelue et ridicule. Plus tard, cela a semblé plausible. Ensuite, cela a semblé inévitable. L’UEFA a maintenant confirmé que l’Euro 2020 a été reporté à 2021. La compétition devait avoir lieu du 12 juin au 12 juillet cet été dans 12 villes différentes à travers l’Europe, dont l’une en Italie – le deuxième COVID-19- nation affectée dans le monde. L’objectif de l’UEFA est de disputer le tournoi en 2021 et de terminer les compétitions interclubs cet été. L’Euro 2021 se déroulera du 11 juin au 11 juillet.

Championnat d’Europe de l’UEFA reporté à 2021

Réunion d’urgence

Dans une interview accordée à Sky Sports, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a déclaré: «Je suis optimiste. Je pense toujours que les choses seront sous contrôle avant le début de l’Euro. Je ne m’en inquiète donc pas ». Mais beaucoup de choses ont changé ces deux dernières semaines. Ne blâmez pas Ceferin pour avoir tort. Nous l’étions tous. L’UEFA a pris la décision à la suite de conférences téléphoniques d’urgence avec les associations membres, le bureau des ligues européennes et le bureau de l’Association européenne des clubs.

Défis logistiques pour l’UEFA

Après le report, les ligues européennes disposeront d’un mois supplémentaire pour terminer leurs saisons. Il est impossible de savoir ce qui va se passer ensuite, impossible de savoir si la pandémie sera sous contrôle d’ici là ou non. Les problèmes de l’UEFA persisteront même si le report se déroule comme prévu, mais l’UEFA et leurs associations membres ne peuvent faire que le droit comme ils le voient.

Les finales de l’UEFA Nations League 2021 devraient avoir lieu début juin de l’année prochaine, tout comme le Championnat d’Europe féminin en Angleterre et le Championnat d’Europe masculin U21 en Slovénie et en Hongrie. L’Organisation mondiale de la santé affirme désormais que l’Europe est l’épicentre de la pandémie. Le report du tournoi est certainement la bonne chose à faire.

