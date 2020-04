championnats de la jeunesse définitivement suspendus

la ligues de jeunes ils ne reprendront pas. C’est ce qui a été décidé par le FIGC dans l’après-midi du 16 avril 2020 et fait connaître par la publication d’un communiqué de presse sur son site officiel.

La suspension de toutes les ligues de jeunes à l’exception des ligues Printemps 1, Printemps 2 et Casquettes est né de la volonté de protéger la santé des jeunes et des complications possibles de la fin de la saison sportive prévues par le règlement du 30 juin. Ci-dessous, le communiqué de presse officiel.

Le communiqué de presse

«Le président fédéral […] résolution de suspendre définitivement le Championnat national de printemps organisé par la Division de football féminin et les Championnats et tournois de la jeunesse suivants organisés par le Secteur jeunesse et école, prévus pour la saison sportive 2019/2020:

Championnats nationaux juniors, moins de 18 ans Serie A et B, moins de 17 ans Serie A et B, moins de 17 ans Serie C, moins de 16 ans Serie A et B, moins de 16 ans Serie C, moins de 15 ans Serie A et B et moins de 15 ans Serie C; caractère national, phases interrégionales et finales Under 14 PRO et Under 13 PRO; phase d’élimination et phase finale nationale des Championnats amateurs et purs des moins de 17 ans et moins de 15 ans; phase d’élimination et phase finale nationale des Championnats de football des moins de 5 ans et des moins de 5 ans 15 amateurs et secteur pur; étapes interrégionales et finales des championnats nationaux juniors féminins des moins de 17 ans et des moins de 15 ans.

Cette résolution sera soumise à la ratification du Conseil fédéral lors de la première réunion utile “.