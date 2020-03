“Championnats de tir comme croyant en l’Épiphanie. Amateurs …”

NAPLES. Ancien entraîneur de Fondi, Ternana, Casertana et Bisceglie, Sandro Pochesci actuellement publié, il a été contacté par téléphone par notre rédaction pour un aperçu de la situation dans le pays en cas d’urgence de coronavirus, avec un accent particulier sur le monde du football.

AIDER LES PAUVRES

Le technicien romain, comme d’habitude, ne les envoie pas dire, et à nos micros sur la période de quarantaine il précise: «Je le vis comme tous les Italiens, personne n’aurait clairement pu s’attendre à une telle chose, cela ressemble à un scénario de film, à l’intérieur de la maison j’essaye de garder esprit occupé essayant de rester à jour sur la situation. – Commença Pochesci, qui précisa ensuite – Heureusement aujourd’hui, nous avons des téléphones portables et des réseaux sociaux, qui nous rapprochent des gens, même si le problème reste un autre. Quel est? Je pense que la chose la plus troublante est le manque de réponses concrètes du gouvernement, il n’est pas possible qu’aujourd’hui encore il n’y ait pas d’aide immédiate pour tous ceux qui ont besoin des choses essentielles. Il y a tellement de pauvres qui n’ont même pas l’argent pour faire leurs courses, je pense qu’il est plus important tout d’abord de les aider. “

D’ABORD LE VIRUS, PUIS LE FOOTBALL

Malgré les difficultés du pays, il y a en Italie une part du monde du football qui reste dans ses propres intérêts sans aucune retenue: “Il y a des gens qui gagnent des milliards sur des milliards, le veulent-ils encore?! Je crois qu’en ce moment il faut aller au-delà de certaines choses, redécouvrir certaines valeurs, et malheur à penser à la programmation dans le monde du football. Pouquoi? Simple, si nous ne pouvons pas revenir à la normale, certains discours n’ont pas de sens, la situation que nous vivons aujourd’hui en Italie connaît progressivement tous les autres pays d’Europe. – souligne le technicien né en ’63 – Ce virus a été sous-estimé au début, personne pour le moment n’est en mesure d’expliquer clairement ce qui se passe, et J’entends des gens du monde du football parler de ligues et de calendriers. Je voudrais vous rappeler que 22 humains sont sur le terrain, autour de chaque équipe il y a beaucoup de personnages importants, plus humbles, on ne peut pas penser que dans le football il n’y a que le Ronaldo, le messager, on parle d’un système beaucoup plus grand et plus varié. A mon avis ne serait pas la fin pour repartir de zéro, on pense à résoudre l’urgence sanitaire puis on va aussi parler de football».

Sandro Pochesci ph Casertana F.C.

FLÈCHE POLITIQUE

Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de la baisse des salaires des footballeurs et des entraîneurs: «Je suis un footballeur mais j’ai du mal à regarder des émissions sportives ces derniers temps, j’essaie plutôt de suivre TG et je fais 3-4 la nuit pour écouter les opinions des médecins et des scientifiques. – admet l’ancien technicien de Casertana – Reprise des séances d’entraînement? Je trouve absurde aujourd’hui de penser à ces choses, mais réalisent-ils que des milliers de personnes meurent ici?! Les joueurs des dernières semaines s’entraînent à domicile, mais il est clair que nous parlons d’un palliatif par rapport au vrai travail qui peut être fait sur le terrain. – sur les baisses de salaires puis ça gronde – Toujours les entraîneurs et les joueurs en première ligne quand il s’agit de couper, que les politiciens ont également commencé à renoncer à une partie de leurs somptueux salaires. Ils prennent aussi beaucoup d’argent et personne n’en parle, tout comme il n’est pas fait mention des difficultés des footballeurs amateurs, où seulement en D il y a 190 équipes. Je voudrais rappeler à ces messieurs que si la base de la pyramide s’effondre, le système de football ne pourra pas tenir le coup. »

RÉCUPÉRATION LENTE, RIEN N’EST DÛ

La Serie A espère pouvoir reprendre cet été, cela se reflète entre des portes fermées ou ouvertes, mais l’urgence du coronavirus ne laisse aucune place à des programmes concrets: “Pensez-vous vraiment que les gens, une fois la crise sanitaire terminée, retourneront immédiatement au stade? – demande Pochesci – Lorsque les factures à payer arriveront, et il faudra recommencer avec le monde du travail, il faudra du temps, ceux qui font certaines déclarations ne se rendent pas vraiment compte de la réalité. Un état sérieux, qui fait l’intérêt du peuple, au lieu de reporter les paiements, les bloque et envoie des bons d’achat aux personnes qui n’ont même pas l’argent pour manger. Je crois que les politiciens savent qui en a vraiment besoin, ce sont les mêmes personnes à qui ils demanderont de voter en temps d’élection. J’étais un privilégié, j’ai fait un travail que j’aimais, mais parlons maintenant de football et parlons des vrais héros qui nous sauvent la vie. Nous devons oublier que tout est dû, des moments comme celui-ci le montrent clairement “.

RdC Serie A 2019-2020

MAIS QUI SCUDETTO

Des rumeurs récentes parlent d’une éventuelle reprise dans les mois de juillet et août pour la Serie A, dissidence totale de Pochesci: “Mais croyons-nous encore à l’Épiphanie? Aujourd’hui, les citoyens raclent le fond du baril pour aller de l’avant, le football et la politique ne sont probablement pas encore pleinement conscients de la situation. Qui a l’argent ne doit pas parler mais faire quelque chose de concret pour les autres, je pense aussi que dans les différentes ligues il n’y a pas besoin d’une loi pour les baisses de salaires, la volonté doit venir des personnes directement concernées et les politiciens doivent aussi faire de même. Nous parlons de personnes qui ont tant reçu dans la vie, il est temps pour elles de commencer à donner. – commentaires Pochesci – Je vous pose une question, en entendant tant de discours sur les pertes du monde du football, pour vous combien vaut une vie? Quel prix attribuez-vous à chaque individu? Entendre parler de Scudetto à assigner me fait frissonner, sur l’album d’autocollants en 2020, je m’attends à une boîte blanche avec le symbole C-19 (Covid-19 ed), ou peut-être le donner symboliquement à la ville de Bergame qui se bat fièrement. À ce jour, c’est la réalité, le virus a gagné, ce qui nous a tous battus tant d’un point de vue sanitaire qu’économique. Sortons d’abord de cette crise et ensuite nous pourrons faire tous les autres discours, y compris le football. “

ASSEZ LES COUPES DE SANTÉ

Ces dernières années, le système national de santé a subi plusieurs coupes, et aujourd’hui, il fait face à une urgence jamais vue auparavant avec tant de difficultés: «Au cours des dernières années, les politiciens ont dépensé de l’argent pour des choses futiles, privant la santé, aujourd’hui beaucoup à Montecitorio, ils pourraient et devraient contribuer financièrement à aider les autres au lieu de discuter. Dans le monde du football, en revanche, les footballeurs et les entraîneurs font souvent du bien en silence. – continue le technicien romain – Aujourd’hui, il suffit de prier, nous perdons une génération entière, nous perdons toutes ces personnes qui nous ont fait vivre ces dernières années dans le bien-être. Je souhaite que tout le monde comprenne que nous devons vraiment rester à la maison, combattre tout le monde, alors le gouvernement doit faire sa part pour aider les pauvres qui ne peuvent pas joindre les deux bouts. “

ph Giuseppe Conte

RETARDS GRAVES, MAINTENANT GARANTIR L’ÉTAT

Dernier commentaire, avec un message aux politiciens et hauts responsables du football: «Qui va dire aujourd’hui à toutes ces personnes qui ont perdu des êtres chers à cause d’un match de football, jouées dans des conditions de santé à risque. Le décret devait arriver en janvier, ainsi que l’arrêt, alors que mars était attendu et je pense que ceux qui nous gouvernent étaient superficiels au début de l’urgence. Aujourd’hui, le faible est la victime, pas seulement les personnes âgées, et peut-être que beaucoup d’entre nous ont eu le virus mais ne le savent pas parce que personne ne vous dit exactement quoi faire. – conclut Pochesci – Je pense que le premier ministre Conte devrait d’abord protéger ceux qui vivent pour la journée, l’État sait de qui je parle, pour une fois j’attends des politiciens qu’ils disent aux citoyens qu’ils pensent à eux pour garantir les bonnes couvertures financière “.