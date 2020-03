“Championnats? Je n’abandonne pas, on va demander à l’UEFA et à la FIFA d’aller au-delà du 30 juin”

ROME. Le football italien devra nécessairement se réinventer pour sortir de la crise la plus profonde jamais vécue par Serie A à amateurs des sacrifices et des décisions communs seront nécessaires pour le bien de l’ensemble du système. Le Président FIGC, Gabriele Gravina, qui admet les difficultés à trouver une compréhension commune mais n’abandonne pas.

SENS COMMUN ET COLLABORATION

“Il faudra entre 45 et 60 jours pour terminer les championnats, malheureusement quand nous allons toucher des intérêts personnels, il devient difficile de trouver un point de compréhension générale. Aujourd’hui, cependant, il n’y a pas de place pour l’intérêt de l’individu, le bon sens est nécessaire et, entre autres choses, en fin de compte, la Fédération décidera toujours quoi faire. L’objectif est de clore la saison, nous l’avons répété plusieurs fois, nous demanderons également le soutien de la FIFA et de l’UEFA pour dépasser le délai du 30 juin “.

COMMENCEZ À NOUVEAU À CHAQUE COÛT

L’urgence du coronavirus nécessite une réflexion approfondie, commencez à planifier dès maintenant pour être prêt pour la récupération: “Bien sûr, nous devons planifier de redémarrer le système avec des dates qui peuvent encore donner un signal d’espoir dans un moment de forte négativité. En ce qui me concerne, je ferai tout pour recommencer, je n’abandonne pas facilement, et tant qu’il y aura même une possibilité nous essaierons de la saisir. Aujourd’hui, nous savons que parler de dates est prématuré, mais la pensée positive aide et, entre autres choses, je pense qu’il convient de faire une sorte de recensement de la situation “.

JEU EN A? PAS MAINTENANT MAIS …

Ne joue pas aujourd’hui en Serie A, mais dans les prochaines années, une hypothèse reste à prendre en considération: “Nous parlons d’une solution non prévue dans le système actuel, même s’il est bon de rappeler que je l’avais proposée en cas d’urgence. Je ne suis pas quelqu’un qui veut s’imposer à tout prix, mais à l’avenir j’espère que nous pourrons travailler sur cette idée, qui je pense sera intéressante “.