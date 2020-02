Champions de la première semaine dans les archives avec le miracle Atalanta. Juve mercredi

Mardi, les premiers matchs avec la victoire de l’Atletico Madrid contre Liverpool 1-0 et celle du Borussia Dortmund, sous le signe de Haaland, contre le PSG 2-1. Hier, le chef-d’œuvre deAtalanta, 4-1 à Valence, dans la nuit de la victoire 1-0 de RB Leipzig sur le terrain de Tottenham. En revanche, les engagements de Naples et Juventus avec Barcelone et l’Olympique Lyon.

Voici le programme complet des matches aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions:

Mardi 18 février

Atletico Madrid 1-0 Liverpool (4 ‘Saul)

Borussia Dortmund-PSG 2-1 (69 ‘et 77’ Haaland, 75 ‘Neymar)

Mercredi 19 février

21:00 Atalanta – Valence (16 ‘Hateboer, 42’ Ilicic, 57 ‘Freuler, 62’ Hateboer, 66 ‘Cheryshev)

21:00 Tottenham – RB Leipzig (58e (r.) Werner)

Mardi 25 février

21h00 Chelsea – Bayern

21h00 Naples – Barcelone

Mercredi 26 février

21h00 Lyon – Juventus

21h00 Real Madrid – Manchester City