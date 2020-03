Champions du monde argentins avec d’autres équipes

En Argentine, il n’y avait que 43 footballeurs qui ont eu l’honneur d’être champions du monde en défendant le bleu clair et le blanc. 22 en 1978, auxquels 21 autres ont été ajoutés en 1986, depuis que Daniel Passarella a intégré les deux écoles. Ceux d’entre nous qui sont fans de ce sport envieront sûrement à jamais le sort de ces âmes, qui ont transformé le rêve de millions de personnes en un vrai.

Cependant, ce compte peut ajouter 4 (ou peut-être 5) cas supplémentaires. C’est celui de Des Argentins qui ont conquis une Coupe du monde en défendant les couleurs d’une autre équipe. Dans cette note, nous vous invitons à connaître l’histoire de ces rêves qui sont devenus réalité et pourquoi nous utilisons la clarification de “4 ou 5 cas”.

L’Italie, championne de sang argentin

La Coupe du monde de 1930 avait un goût aigre-doux pour l’Argentine, car elle jouissait du privilège de disputer la finale de la première Coupe du monde de football organisée par la FIFA, mais resta les mains vides après avoir perdu 4 à 2 contre l’Uruguay. Quatre ans plus tard, l’un des joueurs qui avait obtenu la deuxième place avec l’équipe nationale d’Argentine a reçu un match revanche. Dans ce qui est peut-être l’une des plus grandes curiosités de l’histoire des Coupes du monde, l’attaquant Luis Monti a réussi à soulever la Coupe du monde représentant l’Italie. Bien sûr, à cette époque, il était permis de changer d’équipe.

Avec l’attaquant qui avait excellé principalement à San Lorenzo et plus tard à la Juventus en Italie, deux autres Argentins formaient cette équipe. Il s’agissait de Raimundo Orsi, un ancien indépendant, et Enrique Guaita, qui après avoir fait ses débuts dans Student of La Plata, en 1934 jouait dans la Rome italienne.

72 ans plus tard, lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, qui répéterait l’histoire de ces trois pionniers serait Mauro Camoranesi de Tandí. Né à Aldosivi de Mar del Plata et après un passage dans le football mexicain et Banfield, le milieu de terrain est allé jouer en Italie en 2000. Après un cycle réussi à Hellas Verona, il a finalement atterri à la Juventus, où il a joué 8 saisons. Pendant ce temps, en 2003, l’entraîneur de l’équipe azzur, Marcelo Lippi, a décidé de l’appeler pour la première fois et trois ans plus tard, il faisait partie de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde 2006, venant jouer dans 5 matchs de cette compétition.

Trezeguet, le champion franco-argentin

Au début de la note, nous avons précisé que les champions du monde argentins avaient été «4 ou 5» avec d’autres équipes. La vérité est qu’il y a un cas curieux et c’est de l’attaquant émergé à Platense, David Trezeguet, qui bien qu’il soit né en France, n’était qu’un enfant et est venu vivre en Argentine où il a acquis la nationalité. Ici, il a fait ses premiers pas dans le football professionnel en portant le maillot du club Calamar, mais est rapidement allé jouer pour Monaco. A tout juste 20 ans, il est appelé début 1998 pour rejoindre l’équipe de France coachée par Aimé Jacquet et il n’hésite pas. Il a accepté l’invitation et quelques mois plus tard, il a remporté la Coupe du monde en France 98, comme il l’avait rêvé enfant ou, peut-être, quelque chose de similaire à la façon dont il en avait rêvé.