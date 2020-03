Champions, le coronavirus n’effraie pas les fans: cortège et plein Anfield à Liverpool, foule pour le PSG! PHOTOS | Ligue des champions

L’alerte au coronavirus, déclarée pandémie mondiale par l’OMS, ne fait pas peur aux fans de Liverpool et du PSG: les supporters des deux équipes ont accueilli massivement leurs favoris, engagés dans le retour des huitièmes de finale Ligue des champions respectivement à Anfield contreAtletico Madrid et au Parco dei Principi contre la Borussia Dortmund (ce match à huis clos). Les images qui arrivent de Liverpool, où les fans des Reds ont également défilé dans l’après-midi, et Paris montrent des foules avec des bombes fumigènes et des drapeaux pour accompagner leurs équipes, proches et acclamant normalement, sans les distances de sécurité recommandées pour contrer la propagation de la Covid-19.

FOULES À PARIS – Le triomphe du PSG sur le Borussia Dortmund a déclenché la fête des supporters parisiens à la fin du match: foule pour les joueurs en dehors du parc Principe, quelqu’un comme Kurzawa a également pris contact avec certains supporters.