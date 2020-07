7 statistiques qui montrent à quel point il est bon

Manchester United a poursuivi son excellente forme après le verrouillage avec un coup sûr de 5-2 contre Bournemouth, frappé samedi.

2 Liés

Les trois avant-gardistes de United, Mason Greenwood, Marcus Rashford et Anthony Martial, ont fait la une des journaux en contribuant chacun à la déroute alors qu’ils aidaient à prolonger la séquence sans défaite de leur équipe à 16 matchs toutes compétitions confondues.

Rashford et Martial ont tous les deux marqué pour dépasser leurs 20 buts individuels pour la saison – la première fois qu’un duo de grévistes United a franchi cette étape depuis que Dimitar Berbatov et Javier Hernandez ont fait de même en 2010-11.

Cependant, ils ont tous deux été éclipsés par une performance à la une de Greenwood, âgé de 18 ans, qui s’est aidé à une accolade clinique à son septième départ en Premier League pour atteindre 15 buts en 41 apparitions dans toutes les compétitions cette saison.

Voici un ensemble de statistiques qui distinguent l’attaquant, qui n’est né qu’en octobre 2001.

Les trois premiers de Man United toutes compétitions confondues cette saison: Rashford: 20 ⚽️ 7 🎯

Martial: 20 ⚽️ 6 🎯

Greenwood: 15 ⚽️ 3 🎯 pic.twitter.com/0qn6GyGqss – ESPN FC (@ESPNFC) 4 juillet 2020

1. Cinq autres objectifs seraient spéciaux

Si Greenwood réussit à marquer cinq autres buts pendant le reste de la campagne, il aidera à battre un record de club de longue date.

Si l’adolescent peut rejoindre Rashford et Martial en franchissant la barrière des 20 buts, ce sera la première fois que trois joueurs de United le feront au cours de la même saison depuis 1964-65, lorsque Denis Law (39), David Herd (28) et John Connelly (20 ans) a fait de même.

Grosse demande à Mason Greenwood de marquer cinq buts de plus cette saison, mais s’il le fait, ce sera la première saison, trois joueurs #mufc ont atteint la barre des 20 buts depuis 1964-65. Law a obtenu 39, Herd 28 et Connelly 20. – Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 5 juillet 2020

2. Il est le quatrième plus jeune joueur à atteindre sept buts en championnat

Les buts de Greenwood contre Bournemouth ont porté son total de championnats à huit cette saison, ce qui le voit rejoindre une entreprise incroyablement illustre et prolifique dans les enjeux de l’adolescence.

De tous les joueurs âgés de 18 ans et moins, seuls Michael Owen, Robbie Fowler et Wayne Rooney ont déjà marqué plus de buts en une seule campagne de Premier League.

5 – Les cinq meilleurs buts des joueurs âgés de 18 ans ou moins en une seule saison de Premier League. Célèbre. pic.twitter.com/DAyn9SD9Jy – OptaJoe (@OptaJoe) 4 juillet 2020

3. Juste pour mettre les années tendres de Greenwood en perspective …

Bukayo Saka rejoint Mason Greenwood en tant que seuls joueurs nés après le lancement du Townsend’s Tactics Truck à marquer dans le PL – Duncan Alexander (@oilysailor) 4 juillet 2020

4. Greenwood surclasse déjà Rashford au niveau supérieur

Le 30 juin, avant son doublé à Bournemouth, Greenwood avait déjà marqué 13 buts pour United toutes compétitions confondues, soit un de plus que Rashford n’avait réussi pour le club avant ses 19 ans.

5. Trois est le nombre magique

La victoire de Bournemouth était la troisième fois depuis Noël que Greenwood, Rashford et Martial ont tous marqué dans un match de Premier League, l’un des trois marquant deux fois à chaque fois. Tout le partenariat qu’ils élaborent.

jouer

1:25

Steve Nicol dit que le jeu de Mason Greenwood rendra difficile pour Ole Gunnar Solskjaer de le laisser tomber sur le côté.

6. Mieux que les «Fab Three» de Liverpool

En montant sur la feuille de match contre les Cherries, les trois premiers de United de Greenwood, Rashford, Martial (54) ont dépassé le trident attaquant de Liverpool de Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino (51) pour les buts cette saison – du moins pour le moment.

On dirait qu’il est passé sous le radar que Greenwood, Rashford, Martial (54) ont dépassé Salah, Mane, Firmino (51) pour les buts cette saison. – Alex Shaw (@AlexShawESPN) 4 juillet 2020

7. Assez bon à travers l’Europe aussi

Seules cinq des meilleures équipes en Europe peuvent se vanter de trois joueurs qui ont marqué plus de buts combinés que Greenwood, Rashford et Martial (55 dans toutes les compétitions) cette saison.

Le trio des meilleurs buteurs du Bayern Munich, Robert Lewandowski, Serge Gnabry et Thomas Muller, est en tête du classement avec 83 buts entre eux.

Le PSG est le suivant grâce à Kylian Mbappe, Mauro Icardi et Neymar avec 68 buts, suivis de Man City (64 buts), RB Leipzig (60 buts) et Barcelone (57 buts).

United est le suivant sur la liste au moment de la rédaction, au même niveau que la Juventus de Cristiano Ronaldo.