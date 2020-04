Actualité d’Arsenal: Lionel Messi avoue qu’il a rencontré Starstruck en rencontrant Thierry Henry

Thierry Henry et Lionel Messi ont passé trois ans ensemble à Barcelone (Photo: .)

Lionel Messi est peut-être l’un des sportifs les plus reconnaissables de la planète, mais lorsque Thierry Henry est arrivé à Barcelone en 2007, l’Argentin a été frappé par le Français.

Henry a signé d’Arsenal cet été après huit saisons sensationnelles dans le nord de Londres, devenant l’un des attaquants les plus redoutés de la planète.

Messi venait tout juste d’avoir 20 ans lorsque le Français a atterri en Catalogne, et alors qu’il avait commencé son voyage vers la grandeur, il était toujours une perspective talentueuse plutôt qu’un superstart à part entière.

Certes, Messi n’avait pas gagné la confiance qu’il a aujourd’hui et c’était clair quand Henry est entré dans le vestiaire du camp Nou.

“Le premier jour où il est entré dans le vestiaire, je n’ai pas osé le regarder en face”, a déclaré Messi à L’Equipe via Marca. «Je savais tout ce qu’il avait fait en Angleterre. Je me suis fait photographier et soudain, nous étions dans la même équipe. Ce que je ressens pour Titi peut être une forme d’admiration.

«J’ai adoré Henry. La facilité de terminer une action, comment il prend la route vers le but et termine le jeu. Il donne l’impression que c’est naturel. Sa carrière, ses dribbles, le dernier geste. C’est fluide, proportionné. »

Barcelone a remporté la Ligue des champions en 2009 (Photo: .)

Le duo a remporté deux titres de la Liga et une Ligue des champions ensemble à Barcelone avant qu’Henry ne rejoigne les Red Bulls de New York en 2010, laissant l’Espagne avec un record de 49 buts en 121 matchs.

Sans surprise, le Français a été profondément impressionné par Messi après avoir passé trois ans ensemble, le comparant à une autre figure argentine légendaire.

«J’ai eu l’occasion de voir jouer Maradona et Messi est le seul qui lui ressemble. Leo a également quelque chose de très important, qui ne tombe jamais. Maradona en avait aussi. »

Henry a également soutenu son ancien coéquipier dans le débat de longue date sur qui est le meilleur joueur – Messi ou Cristiano Ronaldo.

«Eh bien, j’ai joué avec Leo, vous pouvez donc deviner ma réponse (rires). J’ai énormément de respect pour Cristiano qui a réussi à rester au plus haut niveau pendant de nombreuses années – et je veux dire par là à un niveau extraordinairement élevé », a déclaré Henry à la FIFA.

«C’est une chose d’avoir une seule grande saison, mais de la maintenir pendant tant d’années, c’est autre chose.

«Je ne pense pas que nous réalisons pleinement ce que ces gars-là accomplissent. Donc, alors que Ronaldo respecte énormément, ayant joué avec Messi et partagé des moments extraordinaires avec lui, à la fois dans la victoire et la défaite, ce doit être Leo. »

