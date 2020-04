Actualités football: Iker Casillas propose de terminer la Ligue espagnole et les Champions | Ligue d’Espagne

Le gardien de but Iker Casillas, ancien capitaine du Real Madrid et de l’équipe espagnole et qui a l’intention de se présenter aux élections à la présidence de la Fédération espagnole de football (RFEF), a mis sur la table ce dimanche l’option de mettre fin à cette saison, pour le moment suspendu par la pandémie de coronavirus, avec l’année civile.

“Comment résolvez-vous les dates du football européen? Annulez-vous la saison? Portez-vous la compétition à une année civile?”, Demande le gardien de but qui a joué les dernières saisons à Porto dans son compte officiel sur les réseaux sociaux.

“C’est-à-dire que si tout se passe bien dans les 3-4 mois, jouer le reste et mettre les finales de coupe et de CL (Ligue des champions) et EL (Ligue Europa) en décembre”, explique le joueur madrilène, qui souligne que La prochaine Coupe du monde de Qatar 2022 aura lieu en novembre de cette même année, ajoute-t-il, “des ajustements”. Javier Tebas, président de LaLiga, n’a pas tardé à répondre à Casillas et à indiquer que “de nouvelles dates ont déjà été fixées qui nous permettront de terminer la saison”.

Le manager de la direction du club estime que “retarder la fin et commencer par une année civile, c’est perdre une saison”, tout en se demandant: “Qu’adviendrait-il des contrats TV, des joueurs, signés pour plusieurs saisons, qui sont des milliards d’euros? “