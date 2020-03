Adrian 3 sur 10 alors que Liverpool, titulaire, voit les rêves de Ligue des Champions s’effondrer en prolongation

Liverpool s’est retiré de la Ligue des champions de manière remarquable alors que l’Atletico Madrid a stupéfait les titulaires pour obtenir une victoire globale de 4-2 – et une place en quart de finale – avec une victoire 3-2 en prolongation mercredi à Anfield.

L’équipe de Jurgen Klopp a produit une masterclass dans le temps normal, mais elle a été limitée à un seul but de Georginio Wijnaldum dans le 90 original par un Jan Oblak exceptionnel.

En prolongation, Roberto Firmino a finalement mis fin à la sécheresse de son but à Anfield pour mettre les hôtes devant, mais deux buts en neuf minutes du remplaçant Marcos Llorente – tous deux contre la fin du jeu – ont fait taire la foule d’Anfield et mis les visiteurs sur le au bord d’une victoire choc.

L’ancien homme de Chelsea, Alvaro Morata, a scellé le coup de grâce ultime quand il a calmement calé le ballon sous Adrian dans les derniers instants pour ajouter l’insulte à la blessure.

Positifs

Après une ouverture tendue, Liverpool a pris la cravate par la peau du cou dans un affichage tout-puissant. Alex Oxlade-Chamberlain, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah et Sadio Mane ont tous brillé dans une performance tout à fait dominante – en temps normal, au moins – qui menaçait de faire exploser les visiteurs, et l’aurait fait sans un gardien de but remarquable .

Négatifs

Une histoire de deux gardiens de but. Oblak s’est avéré être un mur à une extrémité, limitant Liverpool à seulement les deux buts sur 11 tirs cadrés, tandis qu’Adrian a été battu à deux reprises à l’autre bout alors que les Reds ont reçu trois coups de poing sur la pause. Le résultat a vu la défensive de la Ligue des champions des Reds et la course à domicile invaincue de longue date se terminer le même soir.

Note du gestionnaire (sur 10)

6 – Quoi que l’Allemand ait dit avant le coup d’envoi a certainement eu l’effet souhaité. Les hôtes ont eu le meilleur de leurs adversaires face à un homme dans les 90 minutes, mais pour une fois, Klopp a été tactiquement dépassé par son homologue alors que l’efficacité de l’Atletico a secoué les Reds en prolongation.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs présentés après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Adrian, 3 – L’Espagnol avait inscrit cinq buts lors de ses deux précédentes sorties en Ligue des champions, et cela est devenu huit sur trois, car une terrible erreur a permis à Llorente de saisir un énorme but à l’extérieur, avant que le même joueur ne frappe à nouveau pour battre le gardien à son poteau proche. Trois buts encaissés et une énorme soirée à oublier.

DF Trent Alexander-Arnold, 7 – A fourni un approvisionnement sans fin de croix mortelles de la droite qui s’est finalement avéré être la clé pour déverrouiller le dos des visiteurs. Le jeune a trouvé le temps de montrer son génie technique, pulvérisant une délicieuse balle à Salah et arrachant un espace vers le ciel comme si la balle était collée à sa botte. S’il y avait une faute à sa performance, c’est que son état d’esprit offensif a laissé Liverpool exposé sur le comptoir tard.

DF Joe Gomez, 6 ans Il a dû être sur ses gardes dès le départ et a fait juste assez pour que Diego Costa appuie sur la gâchette plus tôt qu’il ne l’aurait aimé. Finalement exposé par un mauvais dégagement de son gardien de but alors que l’Atletico attrapait les Reds en appuyant trop haut tandis que Liverpool leur jetait l’évier de cuisine dans les derniers instants.

DF Virgil van Dijk, 7 – A survécu à une peur précoce quand il a permis à Diego Costa de courir derrière et de tirer largement en 15 secondes et semblait ignorer à nouveau son coureur lorsque Correa s’est glissé derrière, mais cette fois, van Dijk a pu éviter le danger. Aurait peut-être pu faire plus pour arrêter la brillante deuxième de Llorente si nous étions vraiment durs.

DF Andrew Robertson, 7 ans – Célébrant son 26e anniversaire, Robertson a d’abord demandé à Oblak de canaliser son Superman intérieur pour frapper un coup franc fouetté de la gauche. Il s’est ensuite approché désespérément d’un énorme objectif lorsque sa tête rapprochée a secoué la barre transversale.

MF Alex Oxlade-Chamberlain, 8 – Donnez le ton tôt avec un sprint éclair sur la droite qui a laissé deux joueurs de l’Atletico dans l’incrédulité et a réveillé le jeune arrière gauche des visiteurs. L’homme d’Angleterre a tiré le meilleur parti d’Oblak avec des piqueurs de chaque côté de la pause et a causé des problèmes sans fin à l’Atletico avec son énergie implacable et une série de passes de sculpture sur la défense.

MF Jordan Henderson, 6 – Son retour à l’action est intervenu dans les meilleurs délais pour une équipe de Liverpool qui a désespérément manqué son envie au cœur de son milieu de terrain. Il y avait des signes de rouille après une absence de quatre matchs, mais le skipper de Liverpool a été vital pour briser le jeu quand l’Atletico a réussi à avancer.

Avec Alisson blessé, une grosse soirée pour le remplaçant, Adrian s’est transformé en cauchemar, l’Espagnol concédant trois buts en prolongation contre l’Atletico Madrid.

MF Georginio Wijnaldum, 8 – Un autre affichage énorme. Son en-tête vers le bas a transporté le niveau de Liverpool, et le Néerlandais a continué de marteler la porte, car il a été refusé à trois reprises par Oblak avant de lancer Firmino pour envoyer Anfield dans le pandémonium. En fin de compte, ses efforts héroïques ont été vains.

FW Mohamed Salah, 8 – Il a fourni de l’énergie en abondance et a été battu par Saul Niguez et Renan Lodi toute la nuit dans un affichage fascinant, mais il n’a tout simplement pas pu atteindre la cible. Un affichage impressionnant néanmoins de l’avant qui aurait eu une passe décisive si la tête rapprochée de Robertson avait été réduite de quelques centimètres.

FW Roberto Firmino, 7 – L’excellent mouvement du Brésilien l’a vu se rapprocher douloureusement à trois reprises, deux de ces chances étant créées par l’éclat d’Alexander-Arnold. En prolongation, il a finalement mis fin à une série de 11 mois sans but à Anfield, retournant le centre de Wijnaldum à la deuxième tentative.

FW Sadio Mane, 7 – L’attaquant était le désir personnifié alors qu’il volait la possession à maintes reprises pour mettre Liverpool dans l’ascendant. Une brillante occasion ratée dans la gorge d’Oblak après un brillant travail de Salah à droite, et cela s’est finalement révélé coûteux.

Suppléants

MF James Milner, N / R – A remplacé Oxlade-Chamberlain à la 82e minute et a superbement réussi à danser devant Kieran Trippier et à trouver un centre avec sa première implication, mais une soirée frustrante a été résumée quand il a percuté Oblak.

MF Fabinho, N / R – A remplacé Henderson au milieu du temps supplémentaire, mais n’a pas pu inspirer ce qui aurait été un retour sensationnel au cours des 15 dernières minutes.

FW Divock Origi, N / R – Entré pour Wijnaldum dans un double changement de Liverpool alors que les hôtes se sont mis en quatre pour défendre leur couronne. Cependant, il n’a pas pu répéter les exploits de l’an dernier et a largement profité de sa meilleure opportunité.

FW Takumi Minamino, N / R – A fait ses débuts à Liverpol UCL à la 115e minute, mais une affaire pétillante avait finalement commencé à se calmer au moment où il a été présenté.