Ajax et Tottenham: Cendrillon | LAMPE DE POCHE INFORMATIVE Lanterne d’information

Encore une fois, le UEFA Champions League Cela m’a donné des raisons de dire que c’est la meilleure compétition de clubs au monde. Quels matchs, s’il vous plaît: la semaine dernière était parfaite pour la combinaison vacances-football. Il y avait deux équipes qui ont donné une cloche importante. Deux clubs que peu pensaient atteindre les demi-finales. Les deux surprises autoproclamées de cette édition 18/19 de Champions.

D’abord le Ajax. L’équipe des fils des dieux qui, après 20 ans, est à nouveau entrée dans le top quatre. Non seulement cela: d’abord, ils ont eu le culot d’éliminer le triple champion d’Europe et maintenant, ils ont sorti la Vecchia Signora. Les deux matchs, jouant les visiteurs. Il y a beaucoup de mérites dans ce jeune ensemble hollandais. Bien qu’il soit vrai qu’il est historique, il est également vrai qu’il a une inexpérience défensive en raison du jeune âge de ses plantes. Bien que De Ligt soit un bijou et pas plus; il faut avoir du caractère et de la personnalité pour porter l’insigne du capitaine à 19 ans, enfer.

Deuxièmement, le Tottenham. Les Spurs qui, pour la première fois de leur histoire, se sont faufilés en demi-finale des Champions, battant Manchester City avec un match nul sur le score mondial, oeil. Le travail collectif des élèves de Pochettino, pourrait vous être imposé mercredi dernier au domicile des citoyens. Ce qui, malgré le départ de Harry Kane, savait comment travailler le duel et sortir victorieux après tout. Juste dans la saison où ils n’ont pas investi dans les dédicaces. Etonnant.

J’adore faire partie de l’histoire. C’est pourquoi je vous reconnais tous les deux, Ajax et Tottenham. Je vous remercie personnellement pour votre livraison et votre football. Ils l’ont eu à un moment difficile pour moi. Ils m’ont fait vibrer et ressentir une énorme émotion. Ils regorgent de bons arguments pour atteindre la finale de l’Europe et la combattre comme s’il s’agissait d’une bataille impériale. La consolidation de leur travail viendra seulement: s’ils lèvent ce trophée à Madrid. Seulement et spécifiquement, ils seront immortels s’ils accomplissent cet exploit.

Il reste deux matchs – de chaque côté – plus pour savoir qui jouera pour le “orejona” dans la Wanda Metropolitano. Bien que mon intuition me dise que le champion sort de l’autre clé: personne ne retirera ses réalisations à ces deux qui font désormais partie de l’élite européenne. Ce sera un choc à retenir, à Amsterdam et à Londres. La Ligue des Champions est toujours généreuse avec ses moments parfaits et ineffables, pour ceux d’entre nous qui aiment le football.

Ajax, Amsterdam, Ligue des Champions, De Ligt, Londres, Madrid 2019, Pochettino, Rumbo a Madrid, Demi-finales, Tottenham, UCL, Wanda Metropolitano