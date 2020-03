Alerte Mbappé: doute devant Dortmund

Paris est en alerte. Et non, pas seulement à cause du coronavirus. Kylian Mbappé a des anginas et sa disponibilité pour l’affrontement contre le Borussia Dortmund est sérieusement mise en doute. Un gros problème pour ceux de Tuchel qui doivent revenir 2-1 contre celui qu’ils ont voyagé de Dortmund.

Mbappé, avec son partenaire Neymar, est la principale arme offensive au sein de la pléiade de grands noms que possède Thomas Tuchel et a perdu l’entraînement lundi et mardi en raison de une angine gênante qui a jeté plus de suspense sur sa présence dans la tentative de revenir devant un adversaire qui espère que le jeune attaquant ne pourra pas jouer pour éviter les problèmes générés par sa puissance et son débordement. “Nous attendrons et déciderons mercredi matin”, a admis l’entraîneur du PSG.

Cette absence perturberait les plans d’attaque de Tuchel, qui a également la perte sensible de Marco Verratti, sanctionné comme Thomas Meunier. Dortmund voyage avec tout, avec Haaland en tête qui tentera de répéter sa belle prestation au match aller où il a été l’auteur des deux buts de son équipe.