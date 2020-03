Andre Onana, la cible du transfert à Chelsea, décide de remplacer Kepa

La star de l’Ajax Andre Onana pourrait remplacer le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga (Photos: .)

Le gardien de l’Ajax Andre Onana est impatient de rejoindre Chelsea cet été – même si le club de Premier League ne vend pas le numéro un actuel Kepa Arrizabalaga.

Chelsea espérait que Kepa s’imposerait comme l’un des meilleurs stoppeurs de tirs au monde et continuerait à devenir un héros des Blues lorsqu’ils dépenseraient plus de 70 millions de livres sterling pour le recruter de l’Athletic Bilbao et en faire le gardien le plus cher de l’histoire.

Mais la carrière de l’Espagnol à Chelsea à ce jour a été gâchée par un affrontement embarrassant avec l’ancien manager Maurizio Sarri et un certain nombre de performances médiocres.

L’actuel patron Frank Lampard a abandonné Kepa plus tôt dans l’année et, alors que le joueur de 25 ans s’est amélioré depuis son retour dans la première équipe, Chelsea envisage toujours ses options avant la fenêtre de transfert d’été.

Les Bleus sont connus pour être des admirateurs du gardien camerounais de l’Ajax, Onana, qui a joué dans l’impressionnant parcours du club néerlandais en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Onana devrait quitter l’Ajax cet été et serait favorable à un déménagement à Londres, Tottenham de Jose Mourinho souhaitant également obtenir sa signature.

Telle est la confiance d’Onana, Goal a déclaré qu’il serait prêt à rejoindre Chelsea dans les mois à venir, même si Kepa reste, dans la conviction qu’il remplacerait son rival en tant que numéro un du club.

Vendredi, il a été annoncé que Hakim Ziyech de l’Ajax, qui rejoindra Chelsea à la fin de la saison 2019-2020 avec un accord de 37 millions de livres sterling, souhaite que son nouveau club signe Onana.

Avec Kepa flatteur de tromper et Willy Caballero, 38 ans, a dépassé son meilleur, Graeme Souness pense que Chelsea devrait signer Jan Oblak de l’Atletico Madrid.

Discutant d’Oblak après l’impressionnante victoire de l’Atletico en Ligue des champions contre Liverpool, Souness a déclaré: «Savons-nous quel âge il a? 27? Et voilà Chelsea!

Frank Lampard envisage ses options de gardien de but avant l’été (Photo: .)

«Chelsea cherche un gardien de but. C’est un homme de haut niveau depuis longtemps. »

Onana, 23 ans, suscite également l’intérêt de Barcelone et a passé cinq ans à l’académie du club espagnol avant de rejoindre l’Ajax en 2015.

Le Chelsea de Lampard, actuellement quatrième de la Premier League, devait affronter son rival londonien West Ham dimanche.

Mais tout le football professionnel en Angleterre n’a pas été suspendu avant au moins avril en raison de l’épidémie de coronavirus.

