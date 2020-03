Anfield mesure l’esprit du ＇cholismo＇

Au chaud Jürgen Klopp, l’oreille mouillée après s’être agenouillé à Canillejas, il s’est plaint lors d’une conférence de presse: «J’ai vu beaucoup de visages heureux et il y a encore du chemin à faire. L’Allemand n’a pas pu expliquer ce qui s’est passé sur la pelouse de la Wanda Metropolitano. Son imparable Liverpool avait frappé une frappe monumentale contre le mur cloué par Diego Simeone après le premier but de Saúl Ñíguez. Depuis lors, les «rouges» ont perdu leur statut d’invaincu en Premier face au modeste Watford et Chelsea les a appelés de la FA Cup. Ce halo d’équipement intouchable a disparu. Mais Anfield Anfield est un autre rôle. Et Klopp s’en vante.

03/11/2020 à 07:56

CET

Jonathan Moreno

Mysticisme La légende. L’atmosphère. L’Atlético de Madrid se battra contre tout cela pour défendre ses maigres revenus dans l’une des cathédrales du football mondial. L’atmosphère sera intimidante. Bien sûr, cela. Rien de nouveau pour les rojiblancos, vaccinés pour faire face à tout vent et marée. Avec un capitaine de navire comme Cholo, tout est possible.

L’entraîneur argentin défolie la margarita. Regardez son carnet et réfléchissez. Álvaro Morata est parmi les cotons. Le Madrid souffre d’un œdème musculaire et va se dépêcher jusqu’au bout. S’il y a une réunion où risquer, c’est aujourd’hui. Si le Madrid n’arrive pas, Diego Costa prendra sa place. L’Espagnol-Brésilien est un bélier qui s’adapte parfaitement au football anglais et à Anfield, ils connaissent déjà leurs «formes» de leur séjour à Chelsea. Costa formerait un tandem offensif avec Joao Felix, qui vivra sa première grande sélectivité européenne sur les rives de la rivière Mersey. Sans parler du «trident».

L’autre grande question de Cholo est pariez sur Llorente, muscle ou Correa, créativité et impudence. Renan Lodi semble incontestable, une fois guéri de sa blessure, et après l’exposition offerte dans les deux domaines au match aller. Si le Brésilien maintient sa progression, il regarde les gauchers sur le côté pendant un certain temps.

Sans Alisson, mais avec le «Trident»

Côté «scouser», Klopp perd un de ses bastions défensifs. Alisson Becker traîne l’inconfort de la hanche. Le Brésilien donnera la révérence au sévillan Adrian. Le reste, probablement ceux de Madrid. Henderson et Robertson se sont entraînés normalement et, s’ils sont à cent pour cent, ils ont une position sûre à onze heures. Ils ne manqueront pas le rendez-vous Mané, Firmino ou Salah. Trois joueurs qui, juste en les mentionnant, produisent des sueurs froides dans les défenses rivales.

Alignements possibles:

Liverpool: Adrián; Robertson, Gomez, Van Dijk, Alexander-Arnold; Fabinho, Milner, Henderson ou Wijnaldum; Salah, Mané et Firmino.

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Llorente ou Correa, Thomas, Saul, Koke; Joao Felix et Morata ou Diego Costa.

Arbitre: Danny Makkelie (Pays-Bas).

Stade: Anfield.