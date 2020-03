Annulation de la Ligue des champions Retard Euro 2020 sur la table

Alexis Nunes passe en revue les dernières mises à jour sur l’impact du coronavirus sur le football.

Shaka Hislop dit que l’approche pour limiter la propagation du coronavirus des ligues à travers l’Europe est louable.

Pep Guardiola dit que les matchs devraient être suspendus plutôt que de jouer sans fans au milieu des problèmes de coronavirus.

L’UEFA discutera du report de l’Euro 2020 et de l’annulation potentielle de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa cette saison lors d’une vidéoconférence d’urgence impliquant les 55 associations européennes de football mardi prochain, ont indiqué des sources à ESPN.

Avec la propagation du coronavirus qui commence à décimer le calendrier sportif mondial, le football européen a déjà vu le report de plusieurs matches de Ligue des Champions et de Ligue Europa, plus l’arrêt temporaire des ligues nationales en Italie et en Espagne.

– Coronavirus: annulations et réactions dans le sport

– Le défenseur de la Juventus Rugani teste positif pour le coronavirus

– Man United retourne la suspension Prem pour le coronavirus

La crise du coronavirus a conduit à l’Euro 2020 et à la mise en doute des deux compétitions majeures de l’UEFA, et le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a convoqué la conférence de la semaine prochaine – à mettre en scène par vidéo pour éviter les déplacements inutiles – afin que les associations membres pour tenter de répondre aux interrogations croissantes sur le football européen.

Un communiqué de l’UEFA a déclaré: “À la lumière des développements en cours dans la propagation de Covid-19 à travers l’Europe et de l’évolution de l’analyse de l’Organisation mondiale de la santé, l’UEFA a invité aujourd’hui des représentants de ses 55 associations membres, ainsi que les conseils d’administration de l’Union européenne. L’Association des clubs et les ligues européennes et un représentant de la FIFPro, participeront à des réunions par vidéoconférence le mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à l’épidémie.

“Les discussions porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, y compris l’UEFA EURO 2020.”

Bien qu’il ait été annoncé que l’Euro 2020 sera annulé et déplacé à l’été prochain, des sources ont déclaré à ESPN qu’aucune décision n’avait encore été prise sur le tournoi, ce qui devrait être l’un des principaux problèmes à l’ordre du jour mardi prochain.

Le calendrier de la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 24 équipes en Chine l’été prochain, ainsi que le Championnat d’Europe féminin de l’UEFA en 2021 – qui doit avoir lieu en Angleterre – fournissent des obstacles logistiques qui doivent être surmontés si l’Euro 2020 doit être retardé par 12 mois.

Et pour que le tournoi se déroule comme prévu cet été, l’UEFA doit trouver un moyen de tenir compte des éliminatoires prévues pour les quatre places de qualification restantes, les matchs éliminatoires prévus les 27 et 31 mars étant déjà affectés par le coronavirus.

Des options telles que l’organisation d’un championnat d’Europe réduit ou le report des éliminatoires jusqu’à la fin de cette saison seront discutées par les associations nationales mardi prochain.

L’UEFA doit également décider de s’engager à achever la Ligue des champions et la Ligue Europa. Les deux compétitions pourraient être suspendues, annulées ou les matches se dérouler sur une étape, potentiellement dans un lieu neutre.

Des sources ont déclaré à ESPN que toutes les options sont sur la table et que “tout le monde devra renoncer à quelque chose” pour garantir un résultat satisfaisant et réalisable.