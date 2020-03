Aperçu de la deuxième étape de la Ligue des champions en huitièmes de finale: Dortmund, Liverpool et la Juventus reviendront-ils pour avancer?

Sur les huit derniers matchs de la Ligue des champions, seuls deux sont effectivement réglés après le match aller. (Désolé, Chelsea et Valence.) Trois d’entre eux présentent de lourds favoris (Man City, Barcelone, RB Leipzig) contre de longs outsiders (Real Madrid, Napoli, Tottenham), mais les chances n’ont pas signifié grand-chose au cours des dernières années. Au-delà de ceux-ci, il y a trois autres liens – l’un impliquant les champions en titre – qui ressemblent actuellement à des tirages au sort de n’importe qui. En d’autres termes, il reste encore beaucoup à jouer!

Alors, avec les matches retour qui commenceront mardi, jetons un coup d’œil à chacun des matchs aller et voyons ce qu’ils peuvent nous dire sur ce qui va arriver au cours des deux prochaines semaines.

Note de la rédaction: les partitions entre parenthèses ci-dessous proviennent des matches aller joués en février. Le vainqueur sur l’ensemble des deux jambes avance; les liens sont rompus par les buts à l’extérieur.

De plus, plusieurs matchs de Ligue des champions ont été touchés par les craintes du coronavirus: Valence vs Atalanta mardi et Paris Saint-Germain vs Dortmund mercredi se joueront à huis clos. Lorsque des décisions sont prises concernant la fréquentation et / ou la logistique d’autres matches, nous mettrons à jour cette page en conséquence.

Aller à: Leipzig-Spurs | Valence-Atalanta | PSG-Dortmund | Liverpool-Atletico | Homme City-Real Madrid | Juventus-Lyon | Naples-Barcelone | Chelsea-Bayern

RB LEIPZIG (1) contre TOTTENHAM (0)

Match retour: 3/10, 16h ET

FiveThirtyEight cotes d’avancement: RB Leipzig 90%, Spurs 10%

Cette saison a marqué la toute première apparition de Leipzig en huitièmes de finale de la Ligue des champions, tandis que leurs hôtes étaient finalistes de l’année dernière et ont progressé au-delà des phases de groupes au cours de chacune des trois dernières saisons. Mais un objectif plus large crée une perception asymétrique des deux clubs. À l’heure actuelle, Leipzig est l’une des 10 meilleures équipes de la planète, Tottenham est à peine l’une des 10 meilleures équipes de son propre pays et le jeu s’est déroulé à peu près exactement comme cette dynamique le suggérerait. En fait, Tottenham a eu la chance de sortir du match aller avec un déficit d’un but.

Leipzig est venu à Londres et a tapé au mur Jose Mourinho & Co. pendant 90 minutes. Ils pressaient efficacement, contrôlaient la possession et dominaient le territoire. Ils ont réussi 16 tirs, à égalité au deuxième rang parmi toutes les équipes des huit matches aller, et ils ont créé 2,25 buts attendus. Étant donné que Leipzig a fait tout cela sur la route, il n’y a pas grand-chose à suggérer un retour à Tottenham au-delà, vous savez, de la volatilité inhérente de la nature à faible score du football. Cependant, ils ont pris vie à la fin du match, créant finalement 1,09 buts attendus grâce à quelques rafales offensives tardives de Steven Bergwijn et Lucas Moura.

Statistique clé: Lors du match aller, 22% des passes de troisième tiers de Tottenham étaient des croix (le deuxième parmi les huitièmes de finale). Compte tenu de l’agressivité de Leipzig, vous vous attendriez à ce que les Spurs soient en mesure d’attaquer plus centralement lorsqu’ils franchissent cette première ligne de défense élevée. Peut-être qu’une approche plus nuancée pourrait légèrement raccourcir leurs longues chances d’avancer.

VALENCE (1) contre ATALANTA (4)

Match retour: 3/10, 16h ET

FiveThirtyEight cotes: Atalanta 97%, Valence 3%

Justification! Atalanta a été un chouchou de la communauté de l’analytique du football au cours des deux dernières saisons. Selon le site FBRef, ils étaient deuxièmes de Serie A en différentiel xG la saison dernière, et cette année, ils sont près du double du concurrent le plus proche: plus 1,39 xG par match, par rapport à la deuxième meilleure note de la Juventus avec plus-0,79.

Oubliez leur budget ou les noms au dos de leur maillot. Sur la base des chances qu’ils ont créées et concédées au cours des deux dernières saisons, l’Atalanta ne ressemble pas à un cheval noir de la Ligue des champions; non, ils ressemblent à un concurrent légitime. Et le match aller contre Valence a prouvé que … non?

Pas assez. L’efficacité d’Atalanta devant le but a démenti une performance globale difficile. Après avoir contrôlé la première mi-temps et pris une avance de 2-0 à la pause, ils ont été battus 12-4 au cours des 45 dernières minutes. En fait, les 18 tirs au total de Valence ont été les plus nombreux de toutes les premières étapes, et ils ne se sont pas contentés de laisser échapper de la portée à cause du gros déficit. Ils ont complété 16 passes dans la pénalité, tout en accordant seulement huit.

Les premiers buts ont faussé la façon dont le reste du match s’est déroulé, mais 4-1 était un résultat incroyablement improbable. Hans Hateboer a obtenu un doublé, et il n’a même pas marqué en Serie A cette saison!

Statistique clé: Celui-ci est terminé à toutes fins utiles, mais l’incapacité d’Atalanta à contrôler le jeu en seconde mi-temps – à domicile, pas moins – devrait donner à Valence un tout petit peu d’espoir. Ils ont créé 2,92 xG au match aller, moins que seulement Manchester City et Bayern Munich.

Haaland et Dortmund sont aux commandes avant le match retour de mercredi avec le PSG, mais c’est encore trop proche pour appeler.

PSG (1) contre DORTMUND (2)

Match retour: 3/11, 16h ET

FiveThirtyEight cotes: Dortmund 53%, PSG 47%

C’était le match aller le plus régulier des huit matchs et bien que le PSG ait Neymar et Kylian Mbappe, ils n’emploient malheureusement pas Erling Haaland.

Dortmund a pris deux autres tirs, mais le PSG avait plus de possession. Dortmund a effectué plus de passes dans la surface de réparation, mais le PSG a insisté plus efficacement. Ils ont chacun généré deux tirs lors de pauses rapides – aucune des 14 autres équipes n’en avait plus d’un – et la qualité des chances qu’ils ont toutes deux créées était à peu près aussi proche que possible: 1,38 xG à 1,34, en faveur des hôtes. La différence, bien sûr, était que Haaland était capable d’exploiter la puissance du courant électrostatique naturellement présent dans l’atmosphère terrestre et d’en fixer un dans le coin supérieur pendant la seconde moitié.

Bien que la perte ait été un coup dur pour notre affirmation selon laquelle le PSG a l’apparence d’un vainqueur de la Ligue des champions, ils ont un but à l’extérieur et ils seront favorisés pour gagner chaque match qu’ils jouent à domicile, peu importe l’adversaire. Mais une partie de l’intérêt de l’expérience du PSG est qu’ils auront toujours le meilleur attaquant sur le terrain et comme un adolescent norvégien l’a prouvé il y a quelques semaines, ce n’est plus le cas.

Statistique clé: Kylian Mbappe a pris neuf touches dans la surface de réparation de Dortmund, troisième parmi tous les joueurs derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Cependant, il n’a pris que deux coups de feu. Dortmund peut-il à nouveau marcher aussi bien à Paris?

LIVERPOOL (0) contre ATLETICO MADRID (1)

Match retour: 3/11, 16h ET

FiveThirtyEight cotes: Liverpool 51%, Atletico 49%

C’était du Diego Simeone vintage, hein? L’Atletico a maintenu Liverpool à sa pire performance d’attaque pré-Watford de la saison, par FBRef, car ils n’ont généré que 0,5 xG malgré tous les trois avant vantés (Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah) sur le terrain au coup d’envoi.

L’équipe de Jurgen Klopp n’a pris que huit coups au total, et pas un seul n’était cadré. C’était une performance défensive magistrale sous tous les angles: l’Atletico a permis le moins de xG total parmi toutes les premières jambes et a permis le moins de xG par tir. Marquez sur un coup franc et tenez votre adversaire à bout de bras: en Europe, c’est la recette maison de Simeone depuis près d’une décennie maintenant. Mais si vous regardez tout ce qui s’est passé avant les coups de feu, Liverpool semble dominant – presque de manière absurde.

Ils ont complété environ 73% des passes de troisième attaque du match et ils ont réussi 16 passes dans la surface de réparation – qui étaient toutes deux les deuxièmes meilleures parmi les 16 équipes. Ils n’ont accordé que 4,89 passes par action défensive (PPDA); personne d’autre n’était en dessous de 8,41. Et leur séquence moyenne (définie comme une possession ininterrompue) a également commencé plus haut sur le terrain (53,5 mètres) que quiconque.

Statistique clé: Malgré une pression incroyable, l’équipe de Simeone a fait un travail incroyable pour empêcher le barrage de se briser. Mais ça va être difficile à répéter. Selon FiveThirtyEight, les totaux xG non tirés, qui “estiment le nombre de buts qu’une équipe aurait dû marquer sur la base des actions sans tir qu’elle a prises autour du but de l’équipe adverse: passes, interceptions, prises de contrôle et plaqués”, Liverpool a plus que doublé. jusqu’à l’Atletico: 1,4 à 0,6

MAN CITY (2) contre REAL MADRID (1)

Match retour: 17/03, 16h00 ET

FiveThirtyEight cotes: Manchester City 90%, Real 10%

Le succès du Real Madrid cette saison repose sur sa défense, qui a permis le moins de buts (17) en Liga. Plus tôt dans la campagne, Zinedine Zidane a installé un deuxième milieu de terrain axé sur la défense, Federico Valverde, aux côtés de Casemiro. Associez-les à deux excellents défenseurs centraux (Raphael Varane et Sergio Ramos) et à quelques arrières défensifs (Dani Carvajal et Ferland Mendy), et vous n’allez pas renoncer à beaucoup de buts. Autrement dit, sauf si vous jouez à Manchester City.

Pour une équipe qui manque encore vraiment d’une victoire européenne moderne et déterminante, l’équipe de Pep Guardiola est entrée au Santiago Bernabeu et a éviscéré la plus grande force de Madrid. Considérez-le comme l’inverse de l’affichage défensif de l’Atletico: City a généré les buts les plus attendus (3,07), le deuxième plus grand nombre de tirs (16) et le deuxième plus grand xG par tir (0,192). Malgré un rôle de gauche inconnu et théoriquement défensif, Gabriel Jesus a réussi des tirs valant plus de xG que quiconque (1,41) à toutes les premières étapes.

Statistique clé: Madrid doit maintenant marquer au moins deux buts, et ils vont devoir le faire sans leur capitaine, Sergio Ramos, qui a été cartonné au premier match, et sans permettre beaucoup à la même attaque qui les a détruits quelques-uns il y a des semaines. Il est difficile de le voir se produire, mais peut-être que c’est un numéro sur lequel Zidane doit se concentrer: Real a effectué 12 passes dans la surface de réparation de City et n’en a autorisé que huit dans la leur.

contre JUVENTUS (0) contre LYON (1)

Match retour: 17/03, 16h00 ET

FiveThirtyEight cotes: Lyon 50%, Juventus 50%

La Juventus ne ressemblait pas à un vrai prétendant au titre avant le match aller, et ils ressemblaient encore moins à un après. Lyon, quant à lui, est entré en huitièmes de finale comme l’une des deux ou trois équipes les plus faibles restantes. Ils sont actuellement à la cinquième place en France et le FiveThirtyEight Soccer Power Index les classe au 34e rang mondial: une place derrière l’Olympiacos et deux places devant Sheffield United. Malgré cela, ils ont joué un match à peu près égal contre les sept champions de la Serie A en titre, traînant légèrement en xG (1,10 à 1,04) et au total des tirs (14 à 12).

Cette saison, la Juve se sent vraiment comme une équipe en transition: ils se sont éloignés de la solidité défensive de l’ère Massimiliano Allegri, mais ils n’ont pas pleinement intégré la création de chance systématique d’inclinaison sur le terrain qui a rendu Napoli si amusant à regarder sous Maurizio Sarri. Au lieu de cela, c’est une équipe qui peut détenir beaucoup de possession, mais ils prennent une tonne de tirs de mauvaise qualité et luttent lorsqu’ils n’ont pas le ballon.

“J’ai beaucoup de mal à faire passer l’idée de déplacer le ballon rapidement dans cette équipe”, a déclaré Sarri après la défaite. Contre Lyon, la Juventus avait 63,5% de possession – moins que Barcelone et Liverpool – mais leur taux de pression (ou PPDA) était au milieu du peloton (11,59). Ainsi, la plupart de leurs tentatives ont été dirigées contre une défense solide et solide, et aucune n’a réussi.

Statistique clé: L’attaque de Lyon a connu des difficultés toute la saison, mais Houssem Aouar, le dernier espoir du milieu de terrain du club, leur a donné suffisamment de jus pour franchir la ligne d’arrivée. Jouant sur l’aile gauche, il a créé 0,61 passes décisives, ce qui était le plus dans le match et le 10e parmi tous les joueurs.

Il semble peu probable que Lyon garde la Juventus sans but en Italie, alors ils auront probablement besoin d’une autre performance individuelle comme celle-ci pour sortir de Turin vivante.

NAPOLI (1) contre BARCELONE (1)

Match retour: 3/18, 16h ET

FiveThirtyEight cotes: Barcelone 87%, Napoli 13%

Bien que Barcelone ait doublé la stratégie “posséder le ballon jusqu’à ce que l’adversaire abandonne” depuis l’embauche du manager Quique Setien, cela semblait être un nouvel extrême.

Au match aller, ils ont complété 85,3% des passes de troisième attaque du match; personne d’autre dans les 16 derniers n’était au-dessus de 73,7. Ils étaient la seule équipe à terminer au moins 90% de leurs passes. Leur séquence moyenne contenait 7,3 passes – deux de plus que le deuxième total le plus élevé du PSG de 5,3. Et leur séquence moyenne a duré 19,2 secondes absurdes – la plupart des 16 équipes de plus de cinq secondes. Et pourtant, Barcelone n’a réussi à générer que huit tirs, un de plus que Naples, malgré l’avantage de possession impossible.

Dans un sens large, cela a fonctionné, car Barcelone a créé les opportunités de la plus haute qualité (par xG par tir) sur toutes les premières étapes, et ils ont devancé Napoli sur xG global, 1,62 à 0,75. La différence était la finition, mais étant donné que Barcelone emploie le plus grand finisseur du monde, ils prendront ce genre de performance à chaque fois.

Statistique clé: Messi a complété huit dribbles (à égalité pour la plupart de tous les joueurs), a pris 10 touches dans la surface de réparation (deuxième plus), a effectué six passes dans la surface de réparation (deuxième plus) et a accumulé 0,39 xG et 0,72 xA. Il n’a marqué aucun but ni obtenu d’aide. Il semble peu probable que cela se reproduise.

BAYERN MUNICH (3) contre CHELSEA (0)

Match retour: 3/18, 16h ET

FiveThirtyEight cotes: Bayern supérieur à 99%, Chelsea inférieur à 1%

C’était une éruption complète sous tous les angles imaginables. Même si Robert Lewandowski est blessé pour le retour, je ne peux pas plaider pour un retour à Chelsea sans invoquer la sorcellerie, la magie ancienne, l’invasion extraterrestre ou l’intervention géopolitique.

Statistique clé: Bien qu’il soit un adolescent canadien qui joue théoriquement hors de possession en tant qu’arrière gauche, Alphonso Davies a complété six dribbles (à égalité au deuxième rang parmi tous les joueurs) et a créé 0,69 passes décisives (cinquième). Il est spécial.