Arsenal News: Gabriel Martinelli définit son objectif de devenir le légendaire des Gunners

Gabriel Martinelli a de grandes ambitions pour sa carrière à Arsenal, le jeune attaquant visant à remporter la Ligue des champions et plusieurs titres nationaux pendant son temps avec les Gunners.

Le joueur de 18 ans est arrivé dans le nord de Londres l’été dernier en provenance du club brésilien Ituano et a fait un début de vie très encourageant en Angleterre après l’énorme pas en avant pour l’adolescent.

Bien qu’il n’ait pas cloué une place régulière dans l’équipe d’Arsenal, le Brésilien a marqué 10 buts toutes compétitions confondues, dont 3 en Premier League.

Le jeune attaquant est sous contrat aux Emirats jusqu’en 2024, mais il a l’ambition de rester bien plus longtemps que cela et d’accumuler beaucoup d’argenterie dans le processus.

“Je veux gagner la Ligue des champions et beaucoup de titres nationaux pour rendre les fans d’Arsenal très heureux”, a déclaré Martinelli à FourFourTwo.

«Ils méritent le meilleur – non seulement les supporters mais tout le personnel du club. Je voudrais redonner au club après tout ce qu’ils ont fait pour moi jusqu’à présent et, par conséquent, devenir une légende des Gunners. »

Unai Emery était en charge des Gunners lorsque Martinelli est arrivé de son pays d’origine, mais l’Espagnol a été licencié en décembre et remplacé par son compatriote Mikel Arteta.

Les progrès ont été lents mais réguliers sous le patron recrue, mais Martinelli a été profondément impressionné par son nouveau manager, en particulier son souci du détail.

“Il a été brillant”, a déclaré le Brésilien de son patron. «Il prête beaucoup d’attention aux mouvements et continue de me pousser à améliorer mon jeu; non seulement en attaque mais aussi en défense.

«Le patron est très sage sur le plan tactique et incroyablement utile. Ce n’est pas du tout un gars en colère, mais il aime vous montrer exactement quoi faire sur le terrain: “Si le ballon va dans ce sens, ne restez pas ici, allez-y et tournez votre corps de cette façon spécifique …”

“Il a un sens aigu du détail.”

Martinelli a expliqué plus tôt ce mois-ci que Manchester United avait eu la chance de le signer après avoir passé du temps avec les Red Devils à l’essai, mais il n’a jamais eu la chance de déménager à Old Trafford.

“Il y avait un partenariat entre Ituano et Manchester United qui m’a permis d’y aller chaque année, pendant quatre ans, pour m’entraîner avec des garçons de mon âge ou plus”, a expliqué l’adolescent.

«C’était bien, car j’ai eu un premier aperçu de ce à quoi ressemblait le football anglais. J’ai rencontré Marouane Fellaini, Patrice Evra et Paul Pogba, et je me suis assuré d’avoir une photo avec chacun d’eux.

‘Ils [United] n’a pas fait d’offre. Je suis donc retourné à Ituano et j’ai continué à y faire mon travail. »

