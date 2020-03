Arsene Wenger nomme un tournant pour Manchester City contre le Real Madrid

Wenger a été impressionné par l’impact de Sterling (Photo: . via .)

Arsene Wenger pense que la décision de Pep Guardiola de faire jouer Raheem Sterling a bouleversé le match, alors que Manchester City a pris les devants 2-1 contre le Real Madrid face au Santiago Bernabeu lors de leur match de huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Après une première mi-temps délicate, City s’est retrouvé avec un but, Isco plaçant l’équipe de Zinedine Zidane devant, avant un rassemblement tardif de City qui a vu Gabriel Jesus égaliser et Kevin De Bruyne marquer le vainqueur sur place.

Sergio Ramos a été expulsé tard pour un dernier défi contre Jésus et City reviendra à l’Etihad avec deux buts à l’extérieur et une avance d’un but contre les 13 champions d’Europe.

Sterling, qui avait souffert d’une blessure aux ischio-jambiers au cours des semaines précédentes, a remporté le penalty qui a permis à De Bruyne de mettre City en contrôle de l’égalité et Wenger pense que l’introduction de l’international anglais s’est avérée être le point tournant de l’égalité.

“Je dirais que Madrid a marqué à la 60e minute en ne créant pas beaucoup d’occasions, mais j’ai senti que City avait le coup mental et pendant un moment, il semblait que Madrid marquerait le deuxième but plutôt que Manchester City égalisant”, a-t-il déclaré à beIN Sports.

“Une fois que #ManCity égalisait #RealMadrid n’existait plus”

Wenger remercie Raheem Sterling d’avoir renversé le jeu! #beINUCL #RMAMCI pic.twitter.com/26XZuXdc3S

– beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) 26 février 2020

«Puis 74 minutes, Sterling entre pour Bernado Silva, Bale entre pour Vinicius… 78e minute 1-1… 83 minutes, 2-1.

«Jésus joue au milieu, Sterling à gauche. Cela a complètement changé la donne. À partir de là, il semblait que City pourrait marquer trois ou quatre buts et le rendre encore plus désastreux pour le Real Madrid ce soir.

“Globalement, une fois la ville égalisée, Madrid n’existait plus.”

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.