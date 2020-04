“Atalanta-Valence était une décision irresponsable et pénale”

Le chef du gouvernement slovène Janez Jansa et le président de l’UEFA, le slovène Aleksander Ceferin Ils ont été impliqués dans une controverse mutuelle.

Le numéro un du football européen, qui selon la presse locale envisage d’entrer en politique à l’avenir, a critiqué certaines mesures économiques prises par le gouvernement Janez lors de l’urgence pour Covid-19.

Et la réponse du Premier ministre de Ljubljana a été immédiate, accusant Ceferin de ne pas avoir annulé le match de Ligue des champions entre Atalanta et Valence, joué à Milan le 19 février et considéré par certains comme à l’origine d’une contagion massive en Lombardie: “Ce fut une décision irresponsable et criminelle. Une véritable bombe biologique” Jansa a déclaré, qui a également expliqué qu’après l’avertissement de l’OMS, certains matchs internationaux n’ont pas été annulés par cupidité.