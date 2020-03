Atlético de Madrid pour le coup final contre Liverpool

Il n’y a pas de leader plus reconnaissable dans le courant Athlète de Madrid que l’Argentine Diego Simeone, qui dirige aujourd’hui l’assaut de l’équipe de rojiblanco vers les quarts de finale de la Ligue des Championsdans Anfield, un stade légendaire qui intimide autant ou plus que votre équipe à domicile, le Liverpool, et qui arrive avec un avantage minimum (1-0) du stade Wanda Metropolitano. Vous devez marquer le but de l’Atlético de Madrid. “Nous devons essayer de composer”, a-t-il déclaré. Saul Ñíguez, la veille.

Tire un peu sur les chances de l’équipe rojiblanco, car il faut que trois de ses adversaires l’éliminent, avec tout ce que cela suppose contre un adversaire comme l’équipe qui dirige Simeone, bien que la saison en cours soit si loin du niveau que l’équipe a été assumée en été, alors qu’il était un aspirant à tout ce qui ne survit plus Ligue des Champions et dans la ligue se battre pour la troisième place. C’est l’heure de la vérité.