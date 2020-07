Barcelona Ratings – Une nouvelle formation voit Griezmann, Messi et Suarez se combiner avec brio

Barcelone a produit son meilleur affichage depuis le redémarrage de la Liga le mois dernier en s’imposant 4-1 à Villarreal dimanche mais ils restent à quatre points du leader du Real Madrid.

Gerard Moreno a annulé un premier but de Pau Torres dans une ouverture de bout en bout avant que le Barça ne mette le pied sur l’accélérateur.

Les buts de Luis Suarez et Antoine Griezmann ont placé Quique Setien dans une avance de deux buts avant la pause. Lionel Messi avait un but exclu par VAR pour hors-jeu en seconde mi-temps avant que le remplaçant Ansu Fati ne mette la touche finale à la victoire.

Positifs

Messi a déclaré avant l’arrêt du football en mars que le Barça ne gagnerait pas la Ligue des champions en jouant. Cette performance, loin de chez eux face à une équipe de Villarreal invaincue depuis six matchs, laisse penser qu’ils pourraient être en train de tourner la page. Il serait dangereux de se laisser emporter, mais il y avait plus de points positifs ici qu’il n’y en a eu depuis très, très longtemps.

Parmi les temps forts, Griezmann. L’international français a été à l’honneur cette semaine après avoir démarré trois des quatre dernières fois sur le banc. Il a gardé la tête baissée et a travaillé dur dimanche, cependant, et a livré les marchandises contre Villarreal à partir d’un rôle central plus familier aux côtés de Suarez.

Et Messi, bien sûr. Aucun but mais deux passes décisives de plus. C’est 19 dans la ligue cette saison pour jumeler avec ses 22 buts.

Négatifs

La performance arrive probablement trop tard en ce qui concerne la Liga. Le Barça reste à quatre points de Madrid avec seulement quatre matchs à jouer. Les quatre derniers matchs de Madrid? Alaves, Grenade, Villarreal et Leganes. Ils doivent déposer des points au moins deux fois.

Il y avait aussi de grosses lacunes dans la défense, en particulier au début, mais il doit peut-être en être ainsi si le Barça veut tirer le meilleur parti de ses attaquants.

Note du gestionnaire sur 10

8 – Ce fut une semaine difficile pour Setien après des tirages consécutifs, mais il mérite le crédit pour le changement de forme qui a fait le meilleur de Griezmann. Espérons que cette performance se révélera un point d’inflexion car, alors que la Liga s’éloigne, le Barça a encore la Ligue des Champions à venir le mois prochain.

Les trois premiers du Barça, Griezmann, Suarez et Messi, étaient tous en forme alors qu’ils mettaient Villarreal en déroute pour rester avec un reniflement du titre de champion. JOSE JORDAN / . via .

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur. Les joueurs présentés après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-Andre ter Stegen, 7 – Santi Cazorla a effectué une sauvegarde intelligente uniquement pour voir Moreno maîtriser le rebond. Solide à part ça et, encore une fois, confortable sur le ballon.

DF Nelson Semedo, 7 – Avec les trois avant plus étroits, son rythme à droite sera important si le Barça s’en tient à cette formation.

DF Gerard Pique, 7 – Un début difficile mais une soirée relativement facile à la fin car le Barça a contrôlé un match d’une manière qui leur a échappé lors des derniers matchs nuls avec le Celta Vigo et l’Atletico Madrid.

DF Clement Lenglet, 7 – Un moment poilu quand il a été vendu à découvert par Semedo, mais s’est bien rétabli et a été solide aux côtés de Piqué.

DF Jordi Alba, 8 – Fixez-vous deux objectifs pour célébrer la réussite de son examen de conduite plus tôt cette semaine.

MF Sergio Busquets, 7 – A interrompu Villarreal contre-attaques et a donné le ballon à ceux devant lui pour faire les dégâts dans le dernier tiers.

MF Arturo Vidal, 7 – Travaillé dur et une autre nuit aurait eu un but dans chaque mi-temps, refusé deux fois par Sergio Asenjo.

MF Sergi Roberto, 8 – Une performance vraiment brillante au milieu de terrain. Bon football à une touche et VAR s’est vu refuser cruellement une aide. Il y a de solides arguments pour le laisser au milieu et Semedo à l’arrière droit.

FW Lionel Messi, 9 – A couru le jeu, forçant Villarreal à changer son plan à la mi-temps. Préparez Suarez avec une course brillante et déterminée, puis relancez Griezmann avec un talon arrière. Si son propre but avait été exclu pour un hors-jeu au début de la préparation et avait secoué la barre avec un coup franc dans le temps d’arrêt.

FW Luis Suarez, 7 – Sa brillante frappe en première mi-temps l’a mené à 194 buts au Barça, au niveau de Ladislao Kubala en tant que troisième meilleur buteur du club de tous les temps. Seuls Cesar Rodriguez (232) et Messi (630) en ont plus.

FW Antoine Griezmann, 8 – Ce n’est pas une coïncidence si la meilleure performance du Français au Barça depuis un certain temps fait partie des deux premiers. Couronné son écran avec un effort écaillé intelligent de 20 mètres.

Suppléants

MF Riqui Puig, 7 – Amusant et énergique encore une fois. Est en train de faire un cas réel pour être un appareil de première équipe la saison prochaine.

MF Ivan Rakitic, 7 – A bien fait après son arrivée, créant une bonne chance pour Vidal.

FW Martin Braithwaite, NR – Introduit tard mais toujours presque marqué, forçant Asenjo à faire un superbe arrêt dans le temps d’arrêt.

FW Ansu Fati, NR – La première saison de rêve de l’adolescent s’est poursuivie avec son sixième but en championnat de la campagne, coupant de la gauche et finissant intelligemment.