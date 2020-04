Ce que Jurgen Klopp a dit à l’équipe de Liverpool avant l’incroyable victoire de la Ligue des champions sur Barcelone

Liverpool a battu Barcelone sur le chemin de la victoire en Ligue des Champions la saison dernière (Photo: .)

James Milner a révélé ce que Jurgen Klopp avait dit à ses joueurs de Liverpool avant leur incroyable victoire sur Barcelone en Ligue des champions la saison dernière.

L’équipe de Klopp semblait sortir de la compétition après avoir perdu 3-0 contre le Barça lors du match aller au Camp Nou.

Mais Liverpool a effectué un retour extraordinaire à Anfield, battant Barcelone 4-0 pour éliminer les Espagnols et réserver leur place en finale.

Le Rouge a ensuite battu ses rivaux de Premier League Tottenham 2-0 à Madrid pour remporter la Ligue des champions pour la première fois depuis 2005.

Réfléchissant sur la rencontre de Liverpool en demi-finale contre Barcelone, le milieu de terrain Milner a déclaré: «Ce n’était pas une mauvaise performance de notre part au Camp Nou, nous avions des chances.

«Je me souviens que j’avais au moins une chance à moitié décente. Je pense que nous avons assez bien joué. Messi a fait ses choses comme Messi, le coup franc était ridicule, et ce n’était qu’un de ces jeux avec lesquels vous vous êtes senti un peu dur.

«Nous sommes repartis de là avec cette déception, puis nous devons aller à Newcastle, toujours en quête du titre de champion, qui a droit à nous. Nous gagnons tard, avec l’émotion et l’énergie que nous avons dû y consacrer.

“Et puis la nuit avant le match du Barça, nous sommes dans un hôtel et City a évidemment joué [and beat Leicester City].

«La déflation de ça la veille, alors il faut aller faire demi-tour à Barcelone. Tout cela a ajouté à l’effort.

«Nous sommes entrés sur le terrain d’entraînement le lendemain matin et le manager a dit avant la réunion:« Quelqu’un a-t-il quelque chose à dire à ce sujet? Non rien. Bon, c’est parti. C’est assez impossible mais si quelqu’un peut le faire, nous le pouvons ».»

Milner a aidé Liverpool à remporter la Ligue des champions la saison dernière (Photo: .)

Milner, qui a joué presque toutes les minutes à travers les deux étapes de la demi-finale, a ajouté à BBC Radio 5 Live: «La façon dont nous avons abordé le match n’a pas paniqué.

«Il y avait urgence, mais il nous a semblé méthodique comment nous avons traversé le match. Nous avons pris un bon départ et la foule était derrière nous. Je me souviens avoir obtenu un corner dans la première minute et le rugissement était incroyable juste à partir de cela.

«Atteindre le but, après ça, ce n’était plus du gung ho. Ils sont évidemment si dangereux, je pensais que nous nous défendions bien. Nous avons dû réorganiser à la mi-temps.

“Robbo dit que c’est sa plus grande contribution au sein d’une équipe de Liverpool, partir à la mi-temps de ce match et faire entrer Gini!”

«À partir de ce moment et une fois que vous avez pris de l’élan à Anfield et les buts, c’était spécial à cause de l’événement, bien sûr, mais à quel point une équipe de Barcelone est bonne et les joueurs expérimentés qu’ils avaient dans leur équipe, cela la rendait plus spéciale.

“Ce n’était pas une équipe que nous avons réussi à retourner comme ça, c’était une équipe incroyable avec des joueurs expérimentés.”

