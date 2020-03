Champion League : FC Valence – Atalanta Bergame les compos

Lorsqu’une équipe reçoit une victoire 4-1 au premier tour d’un barrage, il ne lui reste plus qu’à faire appel à l’épopée pour revenir au second tour. Ce n’est pas un résultat impossible, mais il nécessite une combinaison exacte de facteurs : un jeu parfait en attaque, avec beaucoup de succès ; un jeu parfait en défense, sans erreurs ; un adversaire qui hésite à perdre l’avance acquise au match aller et… une atmosphère dans les stands qui facilite tout cela.

FC Valence – Atalanta Bergame composition des équipes

FC Valence : Cillessen – Wass, Diakhaby, Coquelin, Gaya – Torres, Soler, Parejo, Guedes – Gameiro, Rodrigo.

Atalanta Bergame : Gollini – Djimsiti, Caldara, Palomino – Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens – Ilicic, Zapata, Gomez.

Le problème pour Valence est qu’elle ne disposera pas de l’élément qui doit accélérer le reste des processus par la décision de jouer à huis clos comme mesure préventive contre le coronavirus. Il n’y a pas de mobilisation générale pour recevoir l’équipe à son arrivée au stade. Précisément, les mesures de prévention visant à éviter les foules de personnes ont désactivé le fait que c’est le club noir et blanc – si enclin à diffuser des vidéos de leurs grands arrivants au stade par le biais de leurs réseaux sociaux – qui promeut une telle initiative.

En fait, Valence a choisi de garder le silence après la décision de fermer le match au public, une position encore moins compréhensible que celle de s’être déclarée favorable, en raison de mesures strictes de prévention en matière de santé publique. C’est ce silence dont le capitaine Dani Parejo a profité pour critiquer l’incohérence de la mesure par rapport à d’autres actes qui rassemblent des milliers de personnes comme les Fallas. Le club n’est pas non plus le mieux placé pour revendiquer de nombreux efforts auprès des supporters, après l’auto-isolement qui a été promu ces derniers mois, favorisé par un parcours irrégulier de l’équipe hors de chez elle. Malgré tout, si le match avait eu lieu devant un public, Mestalla aurait cru au retour et aurait rugi. A l’intérieur, avec plus ou moins d’optimisme, chacun des fans ressentira le besoin de croire à l’approche des 21 heures.

Premièrement, pas de buts D’un point de vue footballistique, Valence a avant tout une obligation : ne pas concéder de but. Et vous savez comment vos adversaires le dépensent. Au San Siro, cinq tirs au but, quatre buts. La nécessité de reconstruire la défense – sans Garay ni Paulista – contraste avec les bonnes nouvelles du côté offensif. Rodrigo est déjà de retour au jeu après sa blessure au genou, tout comme Guedes, qui a déjà commencé à laisser un aperçu de ce qu’il a montré de mieux. Le doute est de savoir si l’attaquant international espagnol est en conditions d’être régulier et de tenir, au moins une heure de fête, sans mettre en danger ce qui reste de saison. En échange, Maxi Gomez a été blessé ce qui est toujours une bonne référence en attaque, devant une défense plus vulnérable de la chose normale chez les Champions.

Pour tout cela, il ne semble pas que Celades va élever le match comme le match aller, à l’échange de coups, qui a mal tourné par le manque de succès lui-même, mais n’a pas non plus beaucoup d’options pour être conservateur L’Atalanta vient avec 10 jours de repos après la Serie A a décidé de récupérer les six jeux reportés au début de Mars en raison de l’urgence par le coronavirus. Le dernier match de Gasperini a été un match nul 7-2 avec Lecce. Les Lombards sont en pleine forme et seul Rafael Toloi, qui souffre de problèmes musculaires, est éliminé. Avec le gardien de but Gollini, ce sont les hommes clés que les attaquants de Valence doivent essayer de blesser pour rêver d’un retour.