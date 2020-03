Champions Barcelone et Napoli joueront à huis clos au Camp Nou | Colombiens à l’étranger | Football américain























































































































Le 18 mars, les deux équipes définiront le qualificatif de la Ligue des champions au Camp Nou.

Ospina a joué un rôle important lors du match aller contre Barcelone.

Photo:



Extrait de Twitter

Pour:

Écriture futuriste

10 mars 2020 à 06h15

Le match Barcelone-Naples de la Ligue des champions, qui se jouera le 18 mars au Camp Nou, se jouera à huis clos, comme décidé lors d’une rencontre tenue mardi entre des représentants de la Generalitat et du FC Barcelone.

“La recommandation est que le jeu se joue à huis clos par des critères sanitaires et Barcelone l’a assumé”, a déclaré le secrétaire général des Sports de la Generalitat, Gerard Figueras.

[ÚLTIMA HORA] ❗

Le match de Ligue des Champions prévu mercredi 18 mars entre le FC Barcelone et Naples se jouera au Camp Nou à huis clos. pic.twitter.com/uz2y8liIsg

– FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 10 mars 2020

La mesure a été confirmée par le secrétaire général des Sports catalans, Gerard Figueras, et le secrétaire à la Santé publique de Catalogne, Joan Guix, à l’issue de la réunion extraordinaire, à laquelle ont participé des représentants du FC Barcelone, du Secrétariat général des sports et des départements de la Santé et de l’Intérieur de la Generalitat.

Rappelons que le match aller, disputé au stade San Paolo de Naples, s’est terminé par une égalité de buts avec des buts de Dries Mertens pour la maison et d’Antoine Griezmann pour la visite. Ospina était un partant et avait une bonne performance.

