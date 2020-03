Charlie Nicholas fait des pronostics en Ligue des champions pour le choc de Liverpool contre l’Atletico Madrid

L’équipe de Jurgen Klopp doit battre l’Atletico Madrid pour progresser (Photo: .)

L’ancien attaquant d’Arsenal, Charlie Nicholas, a fait pencher Liverpool pour éliminer l’Atletico Madrid lors de leur affrontement en Ligue des champions contre les Espagnols mercredi.

Les Reds suivent l’équipe de Diego Simeone 1-0 dès le match aller en Espagne et doivent battre les Espagnols à Anfield pour continuer leur défense de la Coupe d’Europe.

L’équipe de Simeone est réputée pour sa défense résolue et a des goûts de Diego Costa, Alvaro Morata et Joao Felix en attaque pour attraper un précieux but à l’extérieur.

L’Atletico a une avance de 1-0 (Photo: .)

La défaite de Liverpool à Madrid a commencé une légère baisse des résultats pour l’équipe de Klopp, mais Nicholas pense qu’ils vont passer.

“L’Atletico est un côté acharné et il va affronter Liverpool”, a déclaré Nicholas à Sky Sports.

«Je pense que Liverpool va gagner, mais je peux voir l’Atletico se faufiler un but. Liverpool a bouclé la Premier League, mais il y a quelque chose dans leur mentalité qui pourrait suggérer qu’ils ont besoin de ce gros match pour les stimuler une fois de plus.

«Joe Gomez n’était pas aux courses ce week-end et Alisson est absent. Pour Liverpool et Anfield, je pars avec une victoire 2-0, mais je n’exclurais pas que des gens comme Costa reviennent les hanter. »

Jordan Henderson a repris l’entraînement dimanche et devrait être prêt pour le choc dans un coup de pouce bien nécessaire pour les Reds.

L’absence d’Allisson signifie qu’Adrian est prêt à continuer dans le but, tandis que Joel Matip pourrait remplacer Joe Gomez.

