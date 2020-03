Chelsea News: Joe Cole fait une prédiction de Frank Lampard et salue Ross Barkley

Joe Cole a discuté du manager de Chelsea Frank Lampard et du “fantastique” Ross Barkley (Photo: BT)

Joe Cole pense que Frank Lampard deviendra l’un des plus grands managers de Chelsea et a félicité le milieu de terrain «fantastique» Ross Barkley.

Lampard a connu une première saison impressionnante en Premier League avant que l’épidémie de coronavirus n’entraîne le report de la campagne.

Chelsea est actuellement quatrième dans l’élite anglaise et avait progressé vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions, bien que leurs espoirs ne tenaient à rien après une lourde défaite à domicile contre le Bayern Munich.

Cole insiste sur le fait que son ancien coéquipier Lampard fait un travail «formidable» à Stamford Bridge et dit que la légende anglaise peut devenir l’un des managers les plus performants du club.

“Je peux comprendre que les gens ne pensaient pas qu’il avait beaucoup d’expérience au début du travail, mais je ne doutais pas qu’il serait un top manager”, a déclaré Cole à Starsport.

«Je pense que c’est un gars intelligent, Frank. Il ne fait aucun doute pour moi qu’il continuera d’être l’un des meilleurs managers que nous ayons jamais produits. Il est tellement motivé.

«Chelsea doit être absolument en train de dire ce qu’il a fait pour le club. La cohésion du club, ça fonctionne bien. Des systèmes sont en place. Ils se comportent bien.

Lampard est retourné à Stamford Bridge l’été dernier (Photo: .)

«Il a sanglé de jeunes joueurs et a mis de la valeur sur les résultats du club. Je pense qu’il a fait un travail formidable. »

Cole a également fait l’éloge de Barkley et a soutenu le milieu de terrain anglais pour aider Chelsea à remporter des trophées dans les saisons à venir.

«Ross s’est amélioré. C’est un joueur de premier plan. Je suis un grand fan de Ross Barkley. Cela a toujours été le cas », a déclaré Cole.

“On en a un peu moins parlé à cause de Jack Grealish et James Maddison et Mason Mount. Mais il a fait un travail formidable à Chelsea.

«Les deux derniers matchs, contre Liverpool et Everton, il a été brillant. Absolument fantastique.

«J’ai toujours pensé qu’il était un joueur de haut niveau et je pense qu’il sera à Chelsea pendant de très nombreuses années.

«Maintenant, le défi pour Ross est de pouvoir continuer à faire ça, peut-il être ce joueur qui conduit Chelsea à remporter des trophées, comme son manager l’était? Je pense qu’il le peut.

«Je suis content si les gens peuvent voir des similitudes entre lui et moi parce que je suis un grand fan. Je pense que je viens de me développer à Chelsea.

Cole a salué le milieu de terrain des Blues Barkley (Photo: .)

«Ce n’était pas seulement Jose. C’est un manager fantastique. Mais je jouais avec de meilleurs joueurs. Plus d’attente. J’ai grandi un peu dans mon corps. Et gagner des trophées redonne confiance. »

Cole, qui a remporté trois titres de Premier League à Chelsea, a ajouté: «J’aime tout de Ross.

“Techniquement, il est sur place. L’aspect mental du jeu, il va de mieux en mieux. Tactiquement, il s’améliore tout le temps.

«Je pense juste que c’est un joueur de premier plan pour Chelsea et l’Angleterre. Alors que le football évolue, les joueurs comme lui sont de plus en plus appréciés. C’est un joueur fantastique. »

