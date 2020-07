Chelsea vs. Watford – Rapport de match de football

Chelsea est revenu à la victoire avec une victoire 3-0 sur Watford à Stamford Bridge samedi soir pour conserver sa place dans les places de la Ligue des champions.

L’équipe de Frank Lampard cherchait à rester à la quatrième place de la Premier League après que Manchester United les ait dépassés dans le tableau avec une victoire de 5-2 sur Bournemouth plus tôt samedi.

– Valeurs nominales: 8/10 Remplissage pulisique

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Table EPL: Chelsea revient après la victoire

Lampard a déclaré après le match de la bataille pour les quatre premiers avec United: « Ils sont une très bonne équipe, nous le savons. Les individus et l’équipe qu’ils ont, le manager et les entraîneurs qu’ils ont.

« J’ai regardé leur match plus tôt et vous pouvez voir la qualité individuelle qu’ils ont sur leur ligne de front. Deux joueurs comptent 20 buts, Mason Greenwood fait ce qu’il fait en marquant régulièrement. »

Chelsea a pris les devants juste avant la demi-heure lorsque Ross Barkley a affronté Olivier Giroud dans la surface de réparation avec une belle passe et l’international français a rentré à la maison avec sa première touche.

Pour le deuxième match consécutif, Christian Pulisic a obtenu un penalty quand Etienne Capoue l’a imprudemment frappé dans la surface et pour le deuxième match consécutif, son coéquipier Willian est intervenu et l’a tranquillement envoyé pour une avance de 2-0 à la demie. temps.

Aucun des deux camps n’a pu trouver le fond du filet en deuxième mi-temps jusqu’à ce que Barkley ait enterré un tir de la droite devant le but en deuxième mi-temps alors que Chelsea est revenu quatrième au tableau avec 57 points avec cinq matchs à jouer.

Watford est resté quatrième à partir du bas, un point au-dessus de la zone de relégation.

Chelsea, ainsi que Watford, menacé de relégation, étaient sous pression et Lampard a apporté des changements clés à la défaite de West Ham, faisant entrer Giroud pour Tammy Abraham, ainsi que Kurt Zouma et Reece James en défense.

Mais l’équipe locale a travaillé pendant la première demi-heure en dépit de la possession de la majeure partie de la possession contre les rangs jaune vif d’une défense de Watford bien forée.

Giroud, puis Willian deux fois, et Mason Mount ont fracassé le ballon dans le mur défensif à la suite de coups francs placés à l’extérieur de la surface.

.

Mais la grève brutale de Giroud détendit le côté londonien et secoua les visiteurs. Le deuxième but n’est pas surprenant avec la vitesse et le mouvement de Pulisic, une irritation constante de Watford. Capoue a terrassé l’Américain alors qu’il courait loin du but et secoua la tête de déception quand Willian repoussa calmement le penalty.

Giroud avait hâte de compléter son décompte en seconde période, forçant Craig Dawson à enregistrer avec une jambe bien placée et Foster pour étouffer un autre tir de près.

Watford a réussi son premier tir sur la cible lorsque l’effort à distance du remplaçant Adam Masina était confortablement tenu par Kepa Arrizabalaga.

Masina a eu une autre fissure d’un coup franc mais encore une fois Kepa l’a récupéré avant de devoir plonger à la 81e minute pour parer un tir d’un autre remplaçant de Watford, Danny Welbeck.

Mais c’est Chelsea qui a profité de leur possession de 70% à la mort, avec une décision intelligente impliquant Ruben Loftus-Cheek, Pulisic et Cesar Azpilicueta qui a croisé le ballon pour que Barkley rentre chez lui.

« Nous en avions besoin aujourd’hui », a déclaré Pulisic à Sky Sports. « Nous sommes sortis avec beaucoup d’énergie et nous avions besoin d’un résultat énorme, surtout après avoir perdu des points lors du dernier match. Il y avait un peu d’énergie supplémentaire à cause de cette perte et nous voulions prouver un point. »

Après le match, Lampard a fait le point sur N’Golo Kante, qui a été remplacé à la 78e minute par un problème aux ischio-jambiers.

Lampard a déclaré: « Il a un petit ischio-jambier que nous devrons scanner demain et voir à quel point c’est grave. Nous espérons que c’est un petit problème, c’est ce qu’on m’a dit jusqu’à présent. Je suppose que ce sera un problème pour Palace mardi. «