Comment l’histoire réconfortante d’Atalanta en Ligue des champions est devenue une “ bombe biologique ” pour le coronavirus en Italie

À la fin de leur élimination sensationnelle et surréaliste de Valence en Espagne le 10 mars, une victoire 4-3 en match retour (8-4 au total) dans un stade vide Les joueurs d’Atalanta se sont rassemblés devant une caméra de télévision, tenant le coup un T-shirt avec une dédicace écrite sur la poitrine. “Bergame, c’est pour toi”, disait-il. “Móla mía.”

Écrit en dialecte local, cette dernière phrase se traduit par «ne jamais abandonner». Cela aurait pu être un slogan approprié pour la dernière histoire de conte de fées de football. Atalanta, une équipe italienne d’une ville de 120 000 habitants, venait de remporter les huit derniers de la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe. Ils l’avaient également fait avec style, marquant quatre buts dans chaque étape de leur tout premier match à élimination directe en Ligue des champions.

C’était leur façon: attaquer, attaquer, attaquer. Un club dont la masse salariale annuelle (environ 40 millions de dollars) n’achèterait pas la moitié de Cristiano Ronaldo comptait en moyenne plus de buts par match en 2019-20 que toute autre équipe des cinq meilleures ligues d’Europe, à l’exception du Bayern Munich, qui a dépensé plus de sept fois beaucoup sur les salaires des joueurs. Et Atalanta incarnait vraiment cet état d’esprit “Móla mía”. Ils avaient perdu leurs trois premiers matchs de la phase de groupes par un score combiné de 11-2, ont tiré le quatrième, puis ont progressé en remportant les deux derniers.

Pourtant, les mots sur ce T-shirt n’étaient pas destinés à se féliciter. Les joueurs envoyaient un message de soutien à leur ville natale, face à une tragédie aux proportions inimaginables. Celui que le football lui-même aurait pu, sans le savoir, avoir contribué à propager.

Le succès d’Atalanta cette saison a été une joie à regarder, mais le bonheur a été tempéré par la concentration sur leurs deux matchs de Ligue des champions et le rôle qui a joué dans la propagation du coronavirus en Italie et en Espagne.

La ville de Bergame est située dans une province du même nom, avec une population totale d’un peu plus de 1,1 million d’habitants. Le 10 mars, jour du match retour d’Atalanta contre Valence, le nombre de cas confirmés de coronavirus dans la province est passé à 1 472. Dans toute la Lombardie, la région contenant Bergame et aussi Milan, il y avait déjà eu 468 décès.

Le sentiment d’une crise qui s’accélérait était présent avant qu’Atalanta ne s’envole pour l’Espagne. Bergame faisait partie d’une zone de quarantaine septentrionale établie par le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, le 8 mars, et l’équipe avait besoin d’une dérogation spéciale pour voyager un jour plus tard. Les rencontres du week-end précédent en Serie A – y compris l’une des confrontations les plus attendues depuis des années entre la Juventus et l’Inter – s’étaient déroulées à huis clos; leur match à Valence le serait aussi. Malgré cela, la réalité a durement frappé les joueurs à leur retour.

– Marcotti: le plan de la FIFA pour sauver le marché des transferts

– Karlsen: comment les clubs restent vigilants pendant la fermeture – Stream FC TV sur ESPN + du lundi au vendredi

Quelques heures après le départ d’Atalanta, le verrouillage de l’Italie a été étendu pour couvrir l’ensemble du pays. Au moment où ils sont rentrés chez eux, le gouvernement rédigeait des restrictions plus strictes, obligeant la grande majorité des entreprises, outre les magasins d’alimentation et les pharmacies, à fermer.

“Nous étions satisfaits au début”, se souvient le défenseur Mattia Caldara dans une interview accordée au plus grand journal de la ville, L’Eco di Bergamo. “Atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions aurait été inimaginable même quelques mois plus tôt. Mais dès que nous avons atterri à Bergame, ce bonheur a disparu presque complètement.

“Arriver dans un aéroport semi-désert, alors que normalement des fans nous attendaient, puis trouver les rues vides était un coup dur pour le cœur.”

Les coups ont continué à venir. Les chiffres officiels montrent que 2 050 personnes sont mortes du COVID-19 dans la province de Bergame en mars, mais une enquête menée par L’Eco Di Bergamo a révélé que le vrai chiffre était probablement deux fois plus élevé, prenant en compte les personnes décédées à domicile ou dans des établissements de soins. sans jamais recevoir de diagnostic officiel. Au total, plus de 5400 personnes ont perdu la vie dans la province: six fois plus qu’en mars 2019.

Les hôpitaux sont débordés; il en est de même pour les fabricants de cercueils et les cimetières. Les résidents ont vu des convois de véhicules militaires venir chercher les corps et les emmener pour être incinérés ailleurs.

Bergame, qui abrite Atalanta, a été durement touchée en termes de cas positifs confirmés et de décès, mais les 40000 fans qui se sont rendus à Milan pour le match aller contre Valence le 19 février ont conduit un médecin de renom à qualifier la rencontre de “ biologique bombe.’

Les médecins sont décédés après une exposition continue tout en soignant les malades; des personnalités publiques bien-aimées sont également passées. Dimanche, l’ancien boxeur Angelo Rottoli a succombé au virus à l’âge de 61 ans. Ancien champion d’Europe, il a combattu son unique titre mondial contre Carlos De Leon à Bergame en 1985. Il a perdu, mais pour les locaux il resterait toujours leur propre Muhammad Ali.

Pour aggraver l’horreur, les médecins ont maintenant soulevé une sombre possibilité: les nuits de gloire européenne d’Atalanta auraient pu directement contribuer à la propagation du virus. Le match aller de Valence a eu lieu à San Siro, à Milan. L’Atalanta a disputé tous ses matchs à domicile en Ligue des champions sur le site cette saison, permettant une fréquentation plus de deux fois supérieure à ce qui aurait été possible dans son propre Stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Environ 40000 fans ont parcouru les 35 miles de Bergame à Milan pour le match de Valence. Les enfants ont été retirés de l’école, avec des notes espiègles des parents aux enseignants expliquant que leur progéniture devait participer à un moment “culturel-historique” qui faisait la une des journaux internationaux. Juste jouer dans un tel jeu, pour un club des moyens d’Atalanta, était déjà un motif de fête.

Fabiano di Marco, pneumologue en chef du plus grand hôpital de Bergame, craint que ce ne soit aussi le début d’une catastrophe.

“J’ai beaucoup entendu [of theories for why the virus has spread so aggressively in the region], Je dirai le mien “, a déclaré Di Marco au journal Corriere della Sera.” Le 19 février, 40 000 Bergamaschi [people from Bergamo] est allé à San Siro pour Atalanta-Valence. Dans les bus, les voitures, les trains. Une bombe biologique, malheureusement. “

Papu Gomez, au milieu, le capitaine d’Atalanta, est réaliste quant au rôle que les victoires de son équipe ont pu jouer. “Je pense que tout dépend de ce premier match” en février, a-t-il déclaré. Plus tard, sa femme a posté sur Instagram qu’à Bergame, “pour le moment, il n’y a que deux choses, le silence et les ambulances”.

Les risques ne pouvaient pas être facilement perçus à l’époque, et certainement pas par les clubs ou les joueurs impliqués. Il n’y avait eu que trois cas confirmés de coronavirus dans toute l’Italie avant le match aller du 19 février. Ce n’est que le même jour que la femme d’un homme venu à l’hôpital avec de la fièvre à Codogno, un peu moins de 40 miles au sud de Milan, se souvenait qu’il avait été en contact avec un ami qui venait de rentrer de Chine. Il est devenu la première personne diagnostiquée avec le virus en Lombardie. Le premier cas à Bergame serait signalé dans une semaine.

Un journaliste espagnol qui s’est rendu sur le terrain deviendrait plus tard la deuxième personne infectée dans la région de Valence, selon un rapport de l’Associated Press. Plus d’un tiers des joueurs de Valence finiraient par être positifs pour COVID-19 et, vendredi, l’Espagne est devenue depuis la nation européenne avec le plus grand nombre de cas, dépassant récemment l’Italie.

Pour les joueurs d’Atalanta, le recul risque de devenir un fardeau.

“Je pense que tout dépend de ce premier match contre Valence”, a déclaré Alejandro “Papu” Gomez, capitaine d’Atalanta et attaquant charismatique, dans une interview au journal argentin Olé, rappelant comment il avait fallu trois heures à sa femme pour faire ce qui est normalement un voyage de 40 minutes à San Siro en raison du grand nombre de fans itinérants. Il était frustré par le manque de contrôles de santé effectués avant le match retour, à un moment où plus de pays étaient conscients des risques. Bien que ce match se soit déroulé à huis clos au Mestalla, environ 2000 fans de Valence se sont encore rassemblés à l’extérieur avant le coup d’envoi pour accueillir leur équipe.

(Une nuit plus tard, Liverpool accueillerait l’Atlético Madrid devant une salle comble de 52 000 fans à Anfield. Plus de 3 000 avaient voyagé d’Espagne. La décision de laisser les spectateurs dans le sol a suscité des critiques à l’époque mais semble encore plus discutable à la lumière de ce qui s’est passé depuis.)

Bien qu’ils aient joué à huis clos lors de leur deuxième match contre Valence, la paire de jeux a certainement aidé la transmission: bien qu’un seul joueur de l’Atalanta se soit révélé positif, plus d’un tiers de l’équipe de Valence se serait révélé positif au fil du temps.

Il n’y a eu qu’un seul cas confirmé parmi les joueurs d’Atalanta. Le gardien Marco Sportiello est généralement un remplaçant mais a commencé le match retour contre Valence. Il a été testé positif pour COVID-19 le 20 mars et, bien qu’asymptomatique, a dû vivre isolé de sa famille pendant un certain temps, occupant le rez-de-chaussée de sa maison pendant que sa femme et sa fille de 3 ans restaient à l’étage.

Un club de football, cependant, est plus que ses joueurs. Le président d’Atalanta, Antonio Percassi, a déclaré samedi à la radio RTL 102.5 que “nous avons eu huit cas de personnes qui travaillaient pour Atalanta et cela a été une chose si difficile et triste”. Il a comparé l’expérience de Bergame à vivre une guerre mondiale.

L’inquiétude que ces deux matchs contre Valence aient contribué à la propagation du coronavirus se situe dans une coexistence maladroite avec la pensée que les choses qu’ils ont réalisées sur le terrain pourraient également être une source d’encouragement pour les supporters pendant une période sombre. “Du point de vue du football, le souvenir des qualifications reste heureux, même si aujourd’hui tout semble gris”, a déclaré le milieu de terrain Marten de Roon. Il s’agit d’un club qui partage un lien étroit avec sa ville, un club qui depuis des années envoie un maillot de club gratuit à chaque bébé né dans la province.

“J’espère, de tout mon cœur, que les choses qu’Atalanta a conquises récemment peuvent donner le sourire à nos concitoyens”, a déclaré Percassi dans son interview à RTL 102.5. L’Eco di Bergamo a suspendu les frais d’abonnement à son blog de football, Corner, et continue de publier des articles analysant la récente augmentation de l’équipe. Dans un article sur son site Web la semaine dernière, Roberto Belingheri a expliqué sa décision de continuer à parler de football, en écrivant que: “Nous ne pouvons pas, et ne voulons pas, parler uniquement de ce virus maudit.”

– Lowe: comment le Barça et l’Atletico sont capables de réduire les salaires

– Top 10 des flux de football pour les fans aux États-Unis (y compris ESPN +)

– Connelly: comment les “ ménés ” parviennent à rivaliser avec le PSG, Man City

Gómez, toujours présent sur les réseaux sociaux, publie encore plus régulièrement pendant le verrouillage, partageant tout, des “astuces de vie” légères et astucieuses – réutiliser les bouteilles en plastique usagées comme organisateurs pour votre bureau ou votre salle de bain – pour choisir- des matchs de football avec ses enfants et des exemples de son entraînement quotidien. Pour la plupart, son ton est resté positif, même s’il est souvent accompagné de rappels à ses partisans de «rester à la maison». Mais un message de sa femme Linda, marchant dans une ville déserte, a donné un aperçu saisissant de la vie à Bergame.

“Aujourd’hui, je suis sortie après des semaines chercher du lait pour Milo à la pharmacie”, a-t-elle écrit. “À Bergame, nous ne chantons pas à 18 heures. [as people have taken to doing from their balconies in other parts of Italy]. Ici, pour le moment, il n’y a que deux choses: le silence et les ambulances. Avant longtemps, tout sera de retour comme avant, ou presque, parce que cette situation nous a appris à donner de la valeur aux choses que nous tenions auparavant pour acquises. “

L’Espagne a depuis dépassé l’Italie en tant que nation la plus touchée en Europe avec des cas confirmés de coronavirus, mais la zone autour d’Atalanta est la “ zone chaude ” italienne depuis le début.

Combien de temps cela restera la grande inconnue. En attendant, la vie des athlètes professionnels ressemble à celle de nombreux autres jeunes: coincés à la maison, s’inquiétant des êtres chers plus vulnérables et cherchant des moyens de combler le temps. Les joueurs d’Atalanta ont un groupe WhatsApp et se rattrapent régulièrement via le chat vidéo sur Zoom. Certains jouent à des jeux vidéo. L’ailier arrière Hans Hateboer a représenté le club lors du tournoi Ultimate QuaranTeam Fifa, s’inclinant face au joueur professionnel Renzo Oemrawsingh.

Personne à Atalanta ne se moque de leur propre importance. Interrogé par la Gazzetta dello Sport sur le rôle que les footballeurs pourraient jouer en ce moment, De Roon a répondu sans ambages: “Un marginal. Les véritables protagonistes sont les médecins.”

Pourtant, le football a sa place, comme l’ancien directeur milanais Arrigo Sacchi l’a décrit un jour: “le plus important des choses les moins importantes”. De Roon a été franc en reconnaissant sa tristesse personnelle face au report de l’Euro 2020 à un moment où il s’était enfin imposé comme membre fixe de l’équipe nationale des Pays-Bas, même s’il reconnaissait que c’était la seule décision possible.

“Le bonheur n’est pas quelque chose que nous pouvons tenir pour acquis, tout peut changer en un instant”, a-t-il réfléchi. “Nous devons profiter de chaque seconde de la vie.”

C’était, à la base, le même sentiment que lui et ses coéquipiers d’Atalanta avaient partagé à la fin de leur victoire à Valence.

“Móla mía.” Continue. N’abandonnez pas.