Événements sportifs de toutes sortes ont été reportés, annulés ou modifiés en raison de coronavirus.

Il n’est pas nécessaire d’être alarmiste ou de créer une situation de panique, mais le risque est réel et il y a déjà des répercussions économiques et de spectacle sur la question sportive.

La situation en Europe, en Asie et aux États-Unis signifie qu’au cours des dernières 24 heures, les dirigeants sportifs du monde entier ont pris des mesures pour prévenir la propagation de cette maladie.

Grands événements comme le tournoi Le tennis d’Indian Wells ou le GP de Chine ils ont été annulés, tout comme les matches italo-espagnols en UEFA Europa League et la finale de la Copa del Rey.

La Champions il a été joué sans public en huitièmes de finale, tandis que les matchs amicaux de l’équipe nationale mexicaine sont menacés en raison de la mesure prise par Donald Trump pour annuler tout vol en provenance d’Europe depuis un mois.

Le CIO est déterminé à ne pas reporter quoi que ce soit concernant les Jeux Olympiques. Les intérêts économiques sont grands, mais jusqu’à quel point peuvent-ils résister à cette position si nous parlons d’une pandémie qui continue de croître dans le nombre de cas dans le monde?

La NBA a annulé sa saison jusqu’à nouvel ordre. Et donc plus viendra. Comprenons que rien dans la vie n’est au-dessus de la santé et que nous devrons donc agir. Moments clés pour sortir d’une crise sanitaire et économique. Moments pour obtenir la meilleure version de chacun.

Bienvenue, bienvenue! Aile pandémie de paravirus.

