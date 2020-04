Coronavirus: Jurgen Klopp dénonce un «acte criminel» pour jouer au match Liverpool v Atletico

La semaine dernière, les deux managers du Merseyside ont discuté de la situation actuelle (Photo: .)

Le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, a révélé que Jurgen Klopp bouillonnait que la rencontre de Liverpool en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid ait pu se poursuivre malgré la crise des coronavirus, le qualifiant d ‘”acte criminel”.

Les titulaires ont quitté la compétition au début du mois de mars après que l’Atletico ait étonné les Reds en prolongation, remportant 4-2 au total, même si au moment du match, plusieurs ligues en Europe avaient déjà été suspendues.

La Premier League a emboîté le pas quelques jours plus tard, avec la défaite lors de la dernière sortie de l’Atletico Liverpool, mais Klopp estime que le match n’aurait pas dû avoir lieu dans ces circonstances étant donné la gravité de l’épidémie de Covid-19.

Klopp a fait rage contre les fans qui ont essayé d’obtenir un high-five avant le match de l’Atletico (Image: BT Sport)

Parlant de la rencontre des huitièmes de finale avec un stade complet de supporters, Ancelotti a révélé à Corriere dello Sport: “ J’ai entendu Klopp l’autre jour, il m’a dit que poursuivre le match dans ces conditions était un acte criminel, je pense qu’il avait raison.

Lire les dernières mises à jour: les nouvelles du Coronavirus en direct

Il a poursuivi: «Nous vivons tous une vie à laquelle nous ne sommes pas habitués et qui nous changera profondément. Je suis sûr que nous devrons tous réduire nos effectifs, à commencer par le football.

«Aujourd’hui, la priorité est à la santé, limitant la contagion. Quand tu recommences, quand tu finis, les dates… crois-moi, je m’en fiche. Pour le moment, c’est la dernière chose à laquelle je pense.

Plus: Liverpool FC



«J’entends parler de réduction des salaires, de suspension des paiements. Ils semblent être des solutions inopportunes.

“Bientôt, l’économie va changer, et c’est à tous les niveaux: les droits de télévision seront moindres, les joueurs et les entraîneurs gagneront moins, les billets coûteront moins parce que les gens auront moins d’argent.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

«Je le répète, ce qui importe maintenant, c’est de lutter efficacement contre le virus. Alors, bien sûr, s’il sera possible de continuer la saison… sinon, amen. »

La Premier League – qui fait face à un projet de loi de 750 millions de livres sterling si les 92 matches restants ne sont pas joués – espère toujours terminer la saison même si elle nécessite des matchs à huis clos au plus profond de l’été, alors qu’il y aurait peu de résistance Liverpool étant déclaré champion même si la campagne est annulée.

PLUS: Rio Ferdinand frappe les fans de Liverpool et double pour annuler la saison de Premier League

PLUS: La réaction émotionnelle du manager de Liverpool Jurgen Klopp aux employés du NHS scandant You’ll Never Walk Alone

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.