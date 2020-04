Coronavirus: la FA ne propose aucun champion de la Liga, le Barça et le Real Madrid à l’UCL – sources

Les joueurs et les supporters de Barcelone se réunissent pour montrer leur soutien dans la lutte contre le coronavirus.

Fédération royale espagnole de football [RFEF] prévoit d’attribuer la qualification à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa de la saison prochaine sur la base du classement actuel si la Liga ne peut pas être complétée, a confirmé une source à ESPN.

L’Atletico Madrid serait le grand perdant dans ce scénario, l’équipe de Diego Simeone étant sixième au tableau lorsque la pandémie de coronavirus a vu la ligue suspendue indéfiniment avec 11 matchs à jouer.

Barcelone, le Real Madrid, Séville et la Real Sociedad se qualifieraient tous pour la Ligue des champions, tandis que l’Atletico rejoindrait Getafe en Ligue Europa.

Getafe a gagné à la Real Sociedad, mais comme il leur reste à jouer à domicile, ils restent en dehors des places de la Ligue des champions sur les buts marqués (avec différence de buts identique).

La troisième et dernière place en Ligue Europa, si la finale de la Copa del Rey ne peut pas être jouée, serait prise par le finaliste le mieux classé ne faisant pas partie des six premiers. Ce serait l’Athletic Bilbao, avec la Real Sociedad quatrième dans le tableau.

Dans le cas où la ligue est en mesure de redémarrer mais ne peut pas ensuite être terminée, le classement au moment de la suspension de la ligue serait utilisé pour décider de la qualification européenne.

Si la saison ne peut pas reprendre et est annulée, l’un des principaux points de discussion entre l’Association européenne des clubs (ECA) et l’UEFA est de savoir qui se qualifierait pour les compétitions européennes la saison prochaine.

Plus tôt ce mois-ci, l’UEFA a reporté les délais relatifs à toutes les compétitions de clubs de l’UEFA 2020-21 jusqu’à nouvel ordre, en particulier en ce qui concerne le processus d’admission.

Un certain nombre d’idées ont été émises, y compris l’utilisation du classement final de 2018-19, bien que des sources à la fois à l’UEFA et à la Liga soulignent que l’accent reste mis sur la fin de la campagne.

Pour cette raison, la proposition du RFEF n’a pas été bien accueillie par la Liga. Les deux ont une longue histoire de divergences politiques, mais dans ce cas, le RFEF a le pouvoir de prendre la décision finale. Une source de la ligue a déclaré ne pas comprendre pourquoi la RFEF approuverait une liste de clubs pour l’UEFA sans parvenir à un point où la compétition doit être annulée – en particulier lorsqu’ils ne sont pas pressés par le temps pour le faire.

La même source a ajouté que la décision n’aurait pas dû être prise unilatéralement sans l’accord de la Liga. La RFEF, cependant, a le dernier mot sur lequel les équipes espagnoles se qualifient pour l’Europe, tandis que la Liga aura le dernier mot pour décider du titre de la ligue et de la relégation du meilleur vol d’Espagne.

Le président de la Liga, Javier Tebas, reste optimiste quant à l’achèvement de la ligue. Lors d’une vidéoconférence avec des médias internationaux la semaine dernière, il a révélé qu’ils travaillaient provisoirement sur trois dates de redémarrage possibles.

“Les options en discussion sont le 28 mai [La Liga would play through June and UEFA competitions in July], 6 juin [La Liga and European competitions together] et le 28 juin [La Liga in July and European competitions in August],” il a dit.

Pendant ce temps, des sources de la ligue ont expliqué qu’ils continuaient à travailler sur un protocole permettant aux clubs de reprendre l’entraînement une fois que l’état d’alarme sera levé en Espagne, ce qui sera le 26 avril s’il n’est pas prolongé.

Les plans incluent un retour lent à la formation individuelle, suivi d’un travail en petits groupes avant que les équipes ne soient autorisées à s’entraîner à nouveau normalement.

Pendant ce temps, les joueurs seraient testés pour le coronavirus au moins trois fois: avant de retourner à l’entraînement individuel, avant les séances de groupe et juste avant le redémarrage de la compétition.