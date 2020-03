Coronavirus: la Ligue des champions sort pour discussion mercredi

Craig Burley dit qu’il n’a “aucune idée” de la façon dont la Premier League va résoudre la course à la Ligue des champions.

L’UEFA discutera du sort de la Ligue des champions de cette saison lors d’une réunion par vidéoconférence mercredi à la suite de l’admission par Aleksander Ceferin, président de l’instance dirigeante du football européen, que cette saison pourrait être “perdue” si l’action compétitive ne reprenait pas d’ici la fin de Juin.

Ayant accepté de reporter l’Euro 2020 de 12 mois lors d’une vidéoconférence similaire le 17 mars, l’UEFA a formé un groupe de travail réunissant des représentants des associations et clubs nationaux afin de trouver un moyen de reprogrammer les compétitions de la Ligue des champions et de la Ligue Europa cette saison au milieu du coronavirus. crise qui a conduit tous les pays d’Europe, à l’exception du Bélarus, à fermer leurs ligues de football.

Deux semaines après cette première réunion, le calendrier du retour du football n’a pas encore été fixé et l’UEFA a depuis reporté les finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, qui devaient avoir lieu fin mai à Istanbul et à Gdansk respectivement.

Jouer à huis clos est l’une des options qui seront discutées par l’UEFA lors de la rencontre mercredi des personnalités des 55 pays membres de l’organisation.

“L’UEFA a invité les secrétaires généraux de ses 55 associations membres à une vidéoconférence le mercredi 1er avril à midi pour faire le point sur les progrès accomplis par les deux groupes de travail créés il y a deux semaines et pour discuter des options identifiées en ce qui concerne la un éventuel report de matches “, a indiqué un communiqué de l’UEFA.

“La réunion examinera les développements dans toutes les compétitions des équipes nationales et des clubs de l’UEFA, ainsi que des progrès au niveau de la FIFA et au niveau européen sur des questions telles que les contrats des joueurs et le système de transfert.”

La Ligue des champions et la Ligue Europa sont toutes deux suspendues en huitièmes de finale.