Coronavirus: la Premier League tiendra une réunion d’urgence jeudi sur l’avenir de la saison

Gab Marcotti décrit les complexités du report de l’Euro 2020 à l’année prochaine en raison d’un coronavirus.

Steve Nicol et Shaka Hislop estiment que la bonne décision a été prise de suspendre toutes les ligues majeures en Europe.

Brendan Rodgers confirme que Leicester a auto-isolé trois joueurs sur les problèmes de coronavirus.

La Premier League tiendra une réunion avec les clubs jeudi pour discuter du sort de la saison, a déclaré un porte-parole de la FA à ESPN.

La ligue a été suspendue jusqu’au 3 avril au plus tôt vendredi après une réunion d’urgence.

Les officiels ont été contraints d’agir lorsque le manager d’Arsenal Mikel Arteta et le milieu de terrain de Chelsea Callum Hodson-Odoi ont été testés positifs pour le coronavirus.

La suspension de la ligue signifie que le doute a été jeté sur la façon dont la saison 2019-20 se terminera. Dans l’état actuel des choses, Liverpool a 25 points d’avance sur Manchester City qui compte 57 points. Leicester City et Chelsea occupent respectivement les troisième et quatrième places. Manchester United est en cinquième position. À l’autre bout de la table, Norwich City et Aston Villa sont dans les lieux de relégation. Bournemouth se joint à eux avec 27 points mais uniquement sur la différence de buts puisque Watford et West Ham ont également tous les deux 27 points.

L’UEFA discutera également du report de l’Euro 2020 lors d’une vidéoconférence d’urgence réunissant les 55 associations européennes de football mardi.

Des ligues à travers l’Europe ont été suspendues avec la Serie A, la Liga, la Ligue 1 et la Bundesliga affectées ainsi que la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

– Annulations et réactions de coronavirus dans le sport

– Karlsen: comment le coronavirus affecte les transferts

– La Premier League tiendra une réunion d’urgence sur le coronavirus

– Sources: l’UEFA pour discuter du report de l’Euro 2020

Une déclaration lue par la Football Association se lit comme suit: “La FA, la Premier League, l’EFL et la Barclays FA Super League et le Championnat féminin FA ont collectivement accepté de reporter le match professionnel en Angleterre jusqu’au 3 avril au plus tôt.

“Cette mesure, qui sera constamment réexaminée, a été prise en raison du nombre croissant de clubs qui prennent des mesures pour isoler leurs joueurs et leur personnel en raison du virus COVID-19.”

La Premier League a également déclaré que le but de la ligue était de reprogrammer les matches déplacés, y compris ceux joués par les équipes académiques, lorsque cela était sûr.

Dans d’autres sports, la NBA et la NHL ont suspendu leurs saisons tandis que les tournois populaires de basket-ball masculin et féminin de la NCAA ont été annulés pour la première fois de leur histoire respective.