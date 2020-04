Coronavirus: les finales de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa reportées

La finale de la Ligue des champions a été reportée (Photo: . via .)

L’UEFA a confirmé que les finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa ont été reportées au milieu de la crise actuelle des coronavirus.

Les finales devaient avoir lieu en mai 2020, mais elles ont été officiellement suspendues en raison de la pandémie mondiale.

Une déclaration disait: «À la suite de la crise du COVID-19 en Europe, l’UEFA a officiellement pris la décision de reporter les matches suivants, initialement prévus pour mai 2020:

«Aucune décision n’a encore été prise sur les dates réorganisées.

«Le groupe de travail, créé la semaine dernière à la suite de la conférence téléphonique entre les acteurs du football européen, présidée par le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, analysera les options disponibles.

«Le groupe a déjà commencé son examen du calendrier. Des annonces seront faites en temps voulu. »

La finale de la Ligue Europa a été reportée (Photo: Bongarts / .)

La finale de la Ligue des champions devait avoir lieu à Istanbul le 30 mai, la finale de la Ligue Europa étant prévue à Gdansk le 27 mai.

Chelsea – qui a une fiche de 3-0 face au Bayern Munich après le match aller des 16 derniers matchs – et Manchester City – qui mène le Real Madrid 2-1 – sont les derniers représentants du Royaume-Uni en Ligue des champions, avec Manchester United, les Wolves et Les Rangers sont toujours en Ligue Europa.

Cette décision intervient à la suite de la décision de reporter l’Euro 2020 jusqu’en 2021, tandis que la Premier League reste suspendue jusqu’au 30 avril au plus tôt.

Le président de l’Uefa, Ceferin, a déclaré: «Nous sommes à la tête d’un sport où vivent et respirent un grand nombre de personnes qui a été abattu par cet adversaire invisible et rapide.

«C’est dans des moments comme ceux-ci que la communauté du football doit faire preuve de responsabilité, d’unité, de solidarité et d’altruisme.

«La santé des supporters, du personnel et des joueurs doit être notre priorité numéro un et dans cet esprit, l’UEFA a présenté une série d’options pour que les compétitions puissent se terminer cette saison en toute sécurité – et je suis fier de la réponse de mes collègues du football européen.

Ceferin a discuté de la décision (Photo: UEFA / UEFA via .)

«Il y avait un véritable esprit de coopération, chacun reconnaissant qu’il fallait sacrifier quelque chose pour obtenir le meilleur résultat.

«Il était important que, en tant qu’organe directeur du football européen, l’UEFA mène le processus et fasse le plus grand sacrifice.

«Faire bouger l’Euro 2020 a un coût énorme pour l’UEFA, mais nous ferons de notre mieux pour veiller à ce que le financement vital du football de base, du football féminin et du développement du football dans nos 55 pays ne soit pas affecté. L’objectif sur le profit a été notre principe directeur pour prendre cette décision pour le bien du football européen dans son ensemble. »

