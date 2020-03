Coronavirus: l’UEFA laisse aux ligues la liberté de décider, mais impose une date | Ligue des champions

La bonne nouvelle pour les ligues en Europe est qu’il n’y aura pas de décision unilatérale de l’UEFA étant donné la réalité de ne pas pouvoir terminer les tournois dans les délais, en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19.

La mauvaise nouvelle, c’est qu’il ne s’agit pas d’étendre indéfiniment la définition de champion, car les places européennes doivent être confirmées à temps pour le début de la saison prochaine.

C’est ce qu’a déclaré Michele Uva, vice-président de l’UEFA, qui a déclaré dans une interview pour Mediaset Italia: “chaque Fédération a la liberté et la souveraineté de décider de son propre championnat, et peut donc fixer les dates qu’elle considère et décider, ainsi que son ligue professionnelle respective, sur les champions, les promotions et les relégations … mais l’UEFA fixera la date pour proposer la liste des équipes classées pour les prochaines compétitions continentales “.

Le message du second à bord de l’UEFA, après Ceferin, n’explique pas si, compte tenu de l’incertitude quant à la reprise des championnats locaux, il y aura un changement dans les dates des Champions et de la Ligue Europa pour la saison 2020/2021.

Il convient de rappeler que l’UEFA a déjà changé les finales des deux tournois de la saison en cours, en plus de l’Euro 2020 pour 2021, mais n’a rien dit sur la prochaine session, qui devrait avoir un tour préliminaire et un tirage au sort le 27 août à Monaco.