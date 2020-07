Cristiano Ronaldo brise le coup franc; Lionel Messi premier à 40; Bruno Fernandes émule Eric Cantona

Les matchs sont épais et rapides depuis le retour du football, et voici les meilleurs chiffres de la dernière ronde d’action.

première ligue

Manchester City a résumé sa saison sur une période de trois jours, une éviscération 4-0 des champions de Liverpool, suivie d’une défaite 0-1 à Southampton. Dans la course à l’Europe, Leicester City, Chelsea et Manchester United ont tous enregistré de belles victoires, tandis que quelques places en dessous d’eux Arsenal a poursuivi sa mini-résurgence avec une victoire 2-0 sur les Wolves.

Il s’agissait, en fait, de la première victoire d’Arsenal en championnat à l’extérieur contre une équipe commençant au-dessus d’eux dans le tableau de la ligue depuis près de cinq ans – ils l’ont fait pour la dernière fois avec une victoire 5-2 à Leicester en septembre 2015.

Pep Guardiola a perdu trois matchs de championnat à l’extérieur consécutifs pour la première fois de sa carrière de manager.

Bruno Fernandes (5 buts et 5 passes décisives) a atteint 10 buts lors de sa neuvième apparition en PL pour Manchester United, le plus rapide de tous les joueurs du club, avec Robin van Persie et Eric Cantona.

Marcus Rashford et Anthony Martial ont chacun 20 buts dans toutes les compétitions, la première paire de coéquipiers à le faire pour Manchester United depuis 2010/11 lorsque Dimitar Berbatov a marqué 21 et Javier Hernandez a marqué 20.

Cela, depuis la dernière de l’action de la mi-semaine, était trop remarquable pour être laissé de côté –

La défaite de Liverpool 4-0 contre Manchester City est la défaite la plus lourde de tous les coups contre une équipe déjà couronnée championne de Premier League en une saison. (Avec la défaite 4-0 d’Arsenal à Liverpool en 1997/98.).

Barcelone a battu Villarreal 4-1, l’Atletico Madrid a battu Majorque 3-0, mais le résultat le plus significatif de tous a vu le Real Madrid battre l’Athletic Bilbao 1-0, grâce à un penalty de Sergio Ramos. Ils ont désormais 4 points d’avance sur le Barça, avec seulement 4 matchs à jouer.

C’est la première fois au cours des 20 dernières saisons que le Real Madrid enregistre deux victoires consécutives 1-0 en Liga avec un penalty.

Juste pour mettre la pénalité perçue du Real Madrid en perspective, ils ont eu 9 pénalités en leur faveur en Liga cette saison. Cela se classe en dehors du top 80 pour la plupart des pénalités accordées à une équipe dans une seule saison du Top 5 des ligues européennes au cours des 10 dernières années.

Sergio Ramos est le premier défenseur à atteindre 10 buts en une seule saison de Liga depuis Mariano Pernia pour Getafe en 2005/06.

Alors que Ronaldo a finalement marqué sur coup franc de la Juve, Messi a obtenu sa 19e passe décisive de la saison. Pendant ce temps, Bruno Fernandes a poursuivi sa course de forme à chaud pour Manchester United. .

L’Inter a perdu 2-1 contre Bologne, la Lazio a été écartée 3-0 par l’AC Milan, ce qui signifie que la Juventus a ouvert une avance de 7 points au sommet de la Serie A avec 8 matchs à jouer en passant devant Turin 4-1.

Une étape personnelle pour Romelu Lukaku dans la défaite de l’Inter. Il n’est que le 4ème joueur de l’Inter à avoir marqué au moins 20 buts lors de sa première saison en Serie A lors des 30 premiers matchs – après Giuseppe Meazza en 1930, Stefano Nyers en 1949 et Ronaldo en 1998.

Gianluigi Buffon a disputé son 648e match de Serie A, en commençant par la Juventus dans le derby de Turin. Il dépasse maintenant Paolo Maldini et devient le joueur avec le plus grand nombre d’apparitions en championnat italien.

Le Bayern Munich a battu le Bayer Leverkusen 4-2 lors de la finale du DFB Pokal, et avec le trophée est venu une série de records.

Hansi Flick est le premier Allemand à remporter le doublé allemand (Bundesliga & DFB Pokal) en tant que joueur et manager. Dans l’ensemble, seul Niko Kovac y est parvenu auparavant.

Robert Lewandowski a marqué 6 buts en finale du Pokal, plus que tout autre joueur.

Il s’agit du 13e doublé national de l’histoire du Bayern. Aucun autre club allemand n’a plus d’un club

M. Donato / FC Bayern via .

Le Bayern Munich est la première équipe de football professionnel allemand à remporter 17 matchs consécutifs toutes compétitions confondues (Leverkusen a remporté 16 victoires consécutives en 1978)

Le Bayern Munich est la troisième équipe à remporter au moins 20 titres de Coupe nationale dans l’une des 5 meilleures ligues d’Europe (Barcelone 30, Athletic Bilbao 23) [Note for England: This includes only the FA Cup]

Cristiano Ronaldo a marqué un coup franc pour la Juventus, Lionel Messi en a créé deux et en a marqué un pour Barcelone. Il est juste de dire que les deux ont passé un week-end décent.

C’est le premier but de Ronaldo sur un coup franc direct pour la Juventus. Il n’a pris que les 43 tentatives. Avant Turin, son dernier but sur coup franc direct est venu pour le Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs contre Grêmio le 16 décembre 2017. Pendant ce temps, Messi a marqué 18. Dans l’ensemble, cependant, Ronaldo tient le dessus – il a 55 buts de coups francs directs, Messi 52.

Ronaldo est le premier joueur de la Juventus à marquer 25 buts ou plus en une seule saison de Serie A depuis Omar Sívori en 1960/61. Ce qui rend cette statistique encore plus remarquable, c’est que, dans ce laps de temps, la Juve a remporté 23 titres de champion sans un buteur de plus de 25 buts!

Aussi, 25: Ronaldo est le premier joueur à marquer plus de 25 buts en championnat en une saison en Angleterre (époque PL), en Espagne et en Italie. Maître de tous.

Cristiano Ronaldo célèbre après avoir marqué un but pour la Juventus contre Turin en Serie A. .

Messi a fourni 19 passes décisives au FC Barcelone en Liga cette saison, son meilleur retour de tous les temps dans une saison de haut vol.

Le seul joueur à avoir atteint 40 buts en championnat dans les 5 meilleures ligues européennes cette saison? Messi, avec 41 [22 goals, 19 assists]