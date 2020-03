Cristiano Ronaldo pris en photo pour blâmer les milieux de terrain de la Juventus lors de la défaite de Lyon

Ronaldo a critiqué le milieu de terrain de la Juventus à la mi-temps avec Paulo Dybala

Des images ont émergé de Cristiano Ronaldo semblant blâmer le milieu de terrain de la Juventus lors de la défaite 1-0 de l’équipe à Lyon en Ligue des champions.

Ronaldo, 35 ans, a marqué 25 buts en 31 matchs avec la Juve toutes compétitions confondues cette saison, mais l’attaquant emblématique a coupé la figure de la frustration au Stade de Groupama mercredi dernier.

Lucas Tousart a donné à Lyon un avantage d’un but avec une volée à courte distance à la 31e minute et Ronaldo espérera sans doute plus d’aide de ses milieux de terrain lorsque les équipes se retrouveront pour leur match retour des 16 dernières rencontres à Turin.

Ronaldo espère obtenir plus de soutien des milieux de terrain de la Juve au match retour (Photo: .)

Les géants de Serie A n’ont pas encore enregistré un seul tir cadré dans le match nul et l’international portugais a été surpris en train de critiquer ses coéquipiers dans le tunnel à la mi-temps.

“Nous sommes laissés seuls là-bas, les milieux de terrain ne nous apportent aucun soutien”, a déclaré Ronaldo à un autre attaquant de la Juve, Paulo Dybala.

Dybala a répondu: “Personne ne reçoit le ballon.”

“Je sais, pas même les deuxièmes balles, rien”, a répondu Ronaldo exaspéré.

Ronaldo dit à Dybala – «Les milieux de terrain ne nous apportent pas assez de soutien, nous sommes seuls…» pic.twitter.com/a2Ltx1WEiy

– Juventus News – Juvefc.com (@juvefcdotcom) 29 février 2020

Maurizio Sarri a estimé que la Juventus n’avait pas de chance de concéder tandis que Matthijs De Ligt était hors du terrain, mais a critiqué ses joueurs pour leur performance terne.

“Nous avons manqué de détermination et d’agressivité lors des attaques, et pendant 15 minutes, nous en avons également manqué défensivement”, a expliqué l’entraîneur-chef de la Juventus.

«Nous n’avons pas eu de chance de concéder [Matthijs] De Ligt était hors blessé. La deuxième mi-temps a été meilleure, mais franchement, ce n’est pas suffisant pour un match de Ligue des champions.

Tousart a donné à Lyon une avance d’un but avant le match retour (Photo: .)

«Je ne sais pas pourquoi je n’arrive pas à faire comprendre aux joueurs l’importance de déplacer le ballon rapidement.

“C’est fondamental, nous allons continuer à y travailler et tôt ou tard ce concept va leur venir à l’esprit.

“J’ai continué à leur dire, et il y en avait beaucoup qui le faisaient, déplaçant le ballon trop lentement et donc se retrouvant dans les mauvaises positions.”

