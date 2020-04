Des trucs bizarres

C’est difficile à dire, mais – peut-être – il était l’un des personnages les moins aimés de la planète football. S’il pouvait être comparé à un club, on pourrait dire qu’il est l’Amérique du football mondial: soit vous l’aimez, soit vous le détestez. Ses compétences en football n’ont jamais été mises en doute (bien que le fou qui le considère comme terrible) ne manquera pas, mais certaines de ses attitudes font que, ce qui est vraiment important, soit laissé de côté.

C’est un autre exemple de la façon dont les êtres humains jugent les autres sans avoir d’arguments solides pour le faire. Parce que presque aucun de ses détracteurs ne sera entendu le détruisant pour ce qu’il fait sur le terrain. C’est un professionnel à la lettre; alors, y entrer est impossible. Et c’est pourquoi il est détesté. Directement, par ventouse.

“Pour être riche, pour être beau et pour être un grand joueur, les gens m’envient. Il n’a pas d’autre explication », a déclaré Cristiano Ronaldo il y a quelques années. Et, bien qu’il ait absolument raison, cette phrase n’a pas du tout contribué à sa cause. Au contraire, ces mots ont confirmé à ses détracteurs que le portugais est insupportable et ne mérite pas d’être admiré.

Pas même cinq ligues des champions et cinq ballons d’or (en mentionnant tous leurs titres et distinctions mettraient fin aux personnages autorisés pour cette humble chronique) ont réussi à convaincre leurs détracteurs. Mais, paradoxes du destin, ce qu’il fait hors du terrain a provoqué un changement dans de nombreux anti CR7.

Les rivaux Gambetear, faire des sauts énormes ou marquer des buts anthologiques n’est pas la seule chose que Cristiano Ronaldo sait faire. Les Portugais ont connu des matchs mémorables dans sa carrière, mais aucun comme celui qu’il a eu tout au long de la pandémie qui sévit dans le monde. L’attaquant de la Juventus a fait divers dons pour aider les personnes touchées par Covid-19 et, avec cela, il a réussi à faire en sorte que beaucoup de ceux qui le détestaient aujourd’hui, du moins, ne s’expriment plus mal à son sujet.

Des choses étranges dans la vie: alors que nous pouvions le voir jouer, il a été déchiré par son attitude hors du terrain. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas le voir jouer sur un court et, précisément, ses attitudes le justifient devant ceux qui ne pourraient jamais le reconnaître ou le choquant chilien contre la Juventus en 2018.

Quelque chose ne va pas si le footballeur est jugé davantage par sa façon de s’habiller ou de regarder que par ce qu’il fait sur un terrain de jeu, mais au moins cette fois, il est juste envers Cristiano Ronaldo et il est mesuré avec le même bâton .

